Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara İftar Programı Düzenledi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik "Kardeşlik Engel Tanımaz" iftar programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, engelli bireyler ve aileleri de katıldı.

Programda konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kardeşlik engel tanımaz. Siz hiçbir zaman engel tanımadınız. Engelleri aştınız. Bize de kardeşliği, paylaşmanın ne olduğunu bu sofrada hatırlattığınız gibi hayatın her alanında yapmış olduğunuz çalışmalarla ve hayata kattığınız değerlerle anlattınız. Ben buradan sevgili yavrularımızı, evlatlarımızı yetiştiren ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emektarlara da engelli kardeşlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasında Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, "Engelli kardeşlerimizi ve ailelerini misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimizin büyük bir özveri ile her türlü ihtiyaçlarını karşılayan ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösteren ailelere de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN