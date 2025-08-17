Samsun'da Deprem Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Samsun'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Samsun'da Deprem Anma Programı Düzenlendi
17.08.2025 21:22  Güncelleme: 21:27
Samsun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümünde deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla 'Deprem Anma Programı ve Destek AFAD Gönüllüleri Birlik ve Dayanışma Programı' düzenledi. Etkinlikte, birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu afet bilinci oluşturmak için stantlar kurdu.

Samsun'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümünde deprem gerçeğini unutturmamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Deprem Anma Programı ve Destek AFAD Gönüllüleri Birlik ve Dayanışma Programı" düzenlendi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıldönümü nedeniyle Samsun Valiliği koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda "Deprem Anma Programı ve Destek AFAD Gönüllüleri Birlik ve Dayanışma Programı" düzenlendi. Etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden AFAD'a, kolluk kuvvetlerinden gönüllülere kadar birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu bilgilendirme stantları kurarak, vatandaşları afetlere hazırlık konusunda bilgilendirdi. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan çeşitli ekipman ve malzemeler de sergilendi.

"İnsanlara afet bilincini aşılamaya çalışıyoruz"

Samsun Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği İl Temsilcisi Şükür Akçay, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nda 17 Ağustos 1999 depreminin anmasını gerçekleştiriyoruz. Alanda birçok STK yer alıyor. Bizler, dernek olarak diğer arama kurtarma ekiplerinden farklı olarak mahallelerde örgütlenmeyi, 30'ar kişilik ekiplerle afet bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen bir oluşumuz. Şu an Samsun'da yaklaşık 200 mahalle afet gönüllümüz var. İnsanlara afet bilincini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"AFAD ile koordineli şekilde çalışıyoruz"

Etkinlikte yer alan ANDA Arama Kurtarma Samsun ekip başı Celalettin Tangal ise vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sahada olduklarını ifade ederek, "Samsun arama kurtarma ekibi olarak bugün standımızı kurduk. Vatandaşlarımıza afet farkındalığı konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. ANDA Arama Kurtarma'nın Türkiye genelinde 35 il temsilciliği bulunuyor. Hafif, orta ve ağır arama akreditasyonuna sahip ekiplerimizle hem arama kurtarma hem de insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Samsun'da 450 metrekare kapalı alanımızda malzeme depomuz, eğitim alanımız, kütüphanemiz ve sosyal donatılarımız bulunuyor. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Etkinlik boyunca Samsun halkı, stantlarda görevli ekiplerden bilgi aldı. Programda Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AFAD Müdürü İsa Çolak, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır da stantları gezdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

