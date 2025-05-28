Samsun\'da Esnaf, TOKİ\'den Dükkan Taleplerini Yeniden İletiyor

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Canik ilçesinde Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi esnafı, kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yeniden yapılacak olan 330 dükkanın satışının kendilerine de açılmasını istiyor. Esnaf Fahri Korkmaz, "TOKİ tarafından bu 330 adet dükkanın eski sanayi esnafına verilmesi için yaptığımız çalışmada sonuç aldık ancak sonradan bu onaylar iptal edildi" diyerek duruma tepki gösterdi.

Samsun'un Canik ilçesinde Eski Sanayi Sitesi ve Gülsan Sanayi Sitesi esnafı, kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından yeniden yapılacak olan 330 dükkanın satışının önce kendilerine de açıldığını fakat daha sonra dükkanların kendilerine satılmadığını öne sürdü. Esnaf, dükkanların satışlarının kendilerine de açılması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

Esnaf Fahri Korkmaz, şöyle dedi:

"Bizler Eski Sanayi Sitesi esnafıyız. Yılan hikayesine dönen Toybelen dükkanlarının kalan 330 adetinin bedelini ödeyerek istiyoruz. Gülsan Sanayi yıkılınca peşinden bizim sanayimiz de yıkılacak. Biz dükkansız kalacağız. Ömrümüzü kiracı olarak mı geçireceğiz? TOKİ tarafından bu 330 adet dükkanın eski sanayi esnafına verilmesi için yaptığımız çalışmada sonuç aldık. TOKİ dükkanların tümünü almamız şartıyla bize alım onayı verdi. Fiyat konusunda anlaşamadığımız için 10 gün ek süre istedik, kabul gördü. Gelinen noktada TOKİ ile son görüşmemizde artık muhatabın büyükşehir belediyemiz olduğunu, bundan sonra belediyemiz ile görüşme sağlamamız gerektiğini bize ilettiler, şok olduk. Belediyemizle yaptığımız görüşmedeyse konunun kentsel dönüşüm projesi kapsamında fakat belediyemiz ile ilgisi olmadığını öğrendik.

Neden muhatapları hızlı bir şekilde değişti? Sabote mi ediliyoruz? Bunlardan menfaat sağlayacak birileri mi var? Aldığımız onay neden çöp oldu? Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan bizleri TOKİ'nin talebiyle tüm esnaflardan bireysel imza topladık. Bu dükkanların hepsini alabiliyoruz. Tabii ki fiyat uzlaşısıyla. Sizden talebimiz, serzenişlerimizi dikkate alın, bize önderlik yapın. Sizin için çok basit olan bu konumuzu lütfen halledin. Bize yardımcı olacak sizlersiniz."

"Mağdur durumdayız"

Yaklaşık 35 yıldır sanayide kaportacılık yapan Yücel Akbay ise şöyle dedi:

"Dürüstlük çerçevesinde bize sanayi esnafına dükkanların satılmasını istiyoruz. Afyon'dan sucukçuya, Ankara'dan makarnacıya, bunlara değil, bu sanayinin, bu Samsun'un öz esnafına, milletine, çocuğuna satılmasını istiyorum. Başından denilseydi bu konu bizlere esnafa 'biz buralara dükkan yapacağız ama bunu Türkiye'ye satacağız' diye saygı duyardık. Biz de girerdik ihalesine, mücadele verirdik. Söz verilip de geri plana itilmemiz bizi yıldırdı. Mağdur durumdayız. Biz sevgili büyüklerimizden son kez saygı çerçevesinde diyoruz ki bize yardımcı olun" diye konuştu.

Mobilyacılık yapan esnaf Ayhan Başar, "Dükkanları bize vermiyorlar. Şimdi yatırımcıya verip bizi yatırımcının kucağına atmanın manası ne? Biz de dükkanlara paramızla, emeğimizle talip olmak istiyoruz, almak istiyoruz. Yani burayı yarın bir gün kapımıza yetkililer geldiğinde, belediye başkanları, ondan sonra vekiller geldiğinde, bakanlar geldiğinde burada bize yani soracağımız sorular karşısında verecekleri cevabı merak ediyorum. Yani bize burada zorluk çıkaranlar yarın bugün vatandaştan da zorluk görecektir. Yani bize usulünce bu dükkanları ederi neyse, değeri neyse alım gücümüze göre vermelerini talep ediyoruz" şeklinde ifade etti.

"Niye çözüm üretilmiyor"

Eski Sanayi Sitesi esnafı İsa Keskin de şöyle dedi:

"İki gün sonra bu sanayi sitesi gelecek, kentsel dönüşüm altı bu esnaf oradan kalkacak. Buradaki kira fiyatları günden güne artıyor. Esnafın bu kiraları ödememe zorluğu başlıyor. Esnaf, buradan çıktığında çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor. Herkesin yanında 4-5 kişi çalışıyor. Bu ortalama bir esnafın yanında 15 kişi çalışması demek. Bu kadar esnaf boşta kalacak, gitmeyebilir dükkanı yok. Hazır elimizde 330 tane dükkan varken, buradaki esnafa bu dükkanları vermek varken, çözüm üretmek varken niye çözüm üretilmiyor?"