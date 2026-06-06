Samsun'da İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

06.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'ndaki iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti, tepki gösterildi.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmesine   siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Karadeniz İşçi Derneği, Sosyalist Emekçiler Partisi ve Türkiye İşçi Partisi üyeleri, çalıştıkları Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mustafa İnaç, Naci Gezer ve Yunus Çekiç'in ölümüne tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Karadeniz İşçi Derneği yöneticilerinden Atila Karagöz tarafından yapılan açıklamada, iş cinayetlerine tepkiler dile getirildi. 3 işçinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın hurda demir eriterek inşaat demiri üreten bir tesis olduğunu ifade eden Karagöz, 779 işçinin çalıştığı fabrikada çalışma koşullarının ağır ve tehlikeli olduğunu, işçilerin her an yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"İŞÇİLER ÖLÜYOR, PATRONLAR DOYMUYOR"

Patronların daha fazla üretim ve kar amacıyla işçileri daha fazla çalıştırırken iş güvenliği yatırımlarından kaçındığını öne süren Karagöz, Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin çalışırken yaşamını yitirdiğini belirterek, şuyle devam etti:

"Madende göçükte ölüyor. Fabrikada ölüyor. MESEM'de çocuk işçiler ölüyor. Sokakta motokuryeler ölüyor. Ev işçiliğinde kadınlar ölüyor. İşçiler ölüyor, patronlar doymuyor. İş güvenliği önlemi alınmadığı için gerçekleşmiş olan bu ölümlerin adı iş cinayetidir."

"ÜRETİM DURDURULSAYDI ÜÇ İŞÇİ YAŞIYOR OLACAKTI"

Çarşamba, İlkadım ve Kavak'ta üç işçi evine ateş düştü. Atık su havuzundaki pompanın tamiratı üretim durdurulup elektrik devresi kapatılarak yapılsaydı üç işçi yaşıyor olacaktı. Ama patronlar için zaman ve kar önemli. İşçinin canının kıymeti yok. Üretim devam ederken tamirat yapmak ölüm getirdi. Bunun adı iş cinayetidir."

"2026'NIN İLK DÖRT AYINDA 622 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Karagöz, 2026 yılının ilk dört ayında 622 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek, bu sayının geçen yıla göre arttığını söyledi. Karagöz, "Her geçen gün aşırı sömürü ve kar hırsı işçilerin ölüm oranını artırıyor. Bu gidişe dur demeliyiz. İş güvenliğinin sağlanması ve önlem alınması için mücadele etmeliyiz. Yaşanılan olumsuzlukları teşhir ve protesto etmek yeterli değildir. Sendikalar başta olmak üzere meslek odaları ve duyarlı tüm siyasi partileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

SENDİKALARA VE MESLEK ODALARINA ÇAĞRI

Bir iş yerinde işçilerin canından işverenin sorumlu olduğunu vurgulayan Karagöz, her işin özelliğine uygun önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. İşçilerin sendikalarda örgütlenmesi gerektiğini belirten Karagöz, "Ancak bununla birlikte sendika yöneticilerini de denetlemelidir. Kendileri ile ilgili alınacak kararlara katılmalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRK METAL'E ELEŞTİRİ

Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda örgütlü bulunan Türk Metal Sendikası'nın son toplu iş sözleşmesini bildiklerini ifade eden Karagöz, "İşçilerin haberi olmadan imzalanan sözleşme ile ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için de yüzde 6'lık ücret artışına işçilerin tepkisini biliyoruz. Belli ki işyerinde örgütlü olan bu sendika iş güvenliği için de görevlerini yerine getirmemiş. Yeşilyurt'taki iş cinayetleri ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır" dedi.

Karagöz, iş cinayetlerinin önlenebilmesi için sendikaların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ilk madde olarak iş güvenliği tedbirlerinin uygulanmasını gündeme getirmesi gerektiğini belirterek, "Ücretler için pazarlık önemlidir. Ama can güvenliği her şeyin başında gelir" diye konuştu.

Atila Karagöz, "Aileleri ve tüm işçi kardeşlerimize sabır diliyoruz. Çalışırken ölümün adı iş cinayetidir. Sorumluluk da önlem almayan işverenlerdedir" dedi.

Kaynak: ANKA

Yeşilyurt Demir Çelik, Sivil Toplum, İş Kazası, Politika, 3. Sayfa, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar
“Önüne bak“ sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı "Önüne bak" sözü ortalığı karıştırdı: 6 kişi sürücüyü kanlar içinde bıraktı

15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:33:11. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da İş Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.