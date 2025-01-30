Samsun'da Kaybolan Balıkçı 39 Gündür Bulunamadı - Son Dakika
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Samsun'da Kaybolan Balıkçı 39 Gündür Bulunamadı

Samsun\'da Kaybolan Balıkçı 39 Gündür Bulunamadı

Samsun'da kaybolan balıkçı Muhammer Sevgili için arama çalışmaları devam ediyor.

30.01.2025 12:01
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Samsun'da tekneyle açıldıkları Karadeniz'de kaybolan 2 balıkçıdan Muhammer Sevgili(50), 39 gündür bulunamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinden 22 Aralık gecesi avlanmak için "Muratım" isimli balıkçı teknesiyle açıldıkları denizde kaybolan balıkçılardan Muhammer Sevgili'den 39 gündür bir haber yok. Kaybolan Sevgili için yapılan su altı arama çalışmaları herhangi bir sonuç vermedi. Ekipler, su altı çalışmalarına son vererek, su üstü aramalarına devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kaybolan balıkçıyı bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşamba ilçesinde 22 Aralık gecesi avlanmak için Costal Limanı'ndan tekneyle denize açılan Muhammer Sevgili ve Halil Kayış (45) kaybolmuş, olaydan 5 gün sonra Halil Kayış'ın cansız bedeni bulunmuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kaybolan Balıkçı 39 Gündür Bulunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaybolan Balıkçı 39 Gündür Bulunamadı - Son Dakika
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