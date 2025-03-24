Samsun'da savcılık ile müftülük arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Samsun'da savcılık ile müftülük arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı

Samsun\'da savcılık ile müftülük arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Mesai Kardeşliği" adlı iftar programında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Müftülüğü arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı.

24.03.2025 21:23  Güncelleme: 21:25
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Mesai Kardeşliği" adlı iftar programında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Müftülüğü arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı "Mesai Kardeşliği" adlı geleneksel iftar programına Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen iftara 500'den fazla kişi katıldı. İftarda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun İl Müftülüğü arasında ailenin korunmasıyla ilgili 8 maddelik iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı sadece oruç tutmakla kalmayıp, aynı zamanda vicdanımızı arındırmak, toplum olarak dayanışmamızı pekiştirmek için çok kıymetli bir fırsattır. Adalet camiası olarak bizler, yalnızca kanunları değil, aynı zamanda insan haklarını, vicdanı ve toplumsal değerleri gözeterek görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ayda sadece bireysel olarak değil, kolektif olarak da sorumluluklarımızı hatırlayarak, bir toplum olarak daha güçlü bir bağ kurmalıyız" dedi.

2025 yılının ülke için özel bir anlam taşıdığını belirten Başsavcı Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmiştir. Aile, toplumu ayakta tutan en temel yapıdır. Ailelerin gücü, toplumların gücüdür. Güçlü aileler, sağlıklı bireyler ve huzurlu bir toplum demektir. Cumhurbaşkanımız bu yıl boyunca, aile içindeki şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması, kadınların ve tüm bireylerin eşit haklarla desteklenmesi gibi önemli adımlar atılması talimatı vermiştir. Aynı şekilde, Adalet Bakanımız da 2025 'Aile Yılı'nın önemini vurgulayarak, aile içi şiddetle mücadele ve aile bireylerinin haklarının korunması adına çok önemli yasal düzenlemelerin yapılacağını belirtmiştir. Aile içindeki huzurun ve güvenliğin, adaletin temel taşlarından biri olduğunu biliyoruz. Hep birlikte bu doğrultuda çalışmalarımıza hız verecek ve adaletin her alanda en yüksek seviyede sağlanması için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Kılıç, "Samsun İl Müftülüğümüzün çok değerli hocaları, adliye personelimize adliye konferans salonumuzda sırasıyla bu eğitimleri vereceklerdir. Adliyemizde bine yakın personelimiz mevcut olup, personelimizin ve hakim ile cumhuriyet savcılarımızın bir kısmı halen bekardır. Ben burada huzurlarınızda bekar olan kardeşlerime bir an önce evlenmelerini tavsiye ve temenni ediyorum. Zira atalarımızın dediği gibi nikahta keramet vardır. Kıymetli meslektaşlarım ve kıymetli mesai arkadaşlarım evlenmekten korkmayınız. Evlilikte huzur, bolluk ve bereket vardır. İş birliği protokolünde emeği geçen başta İl Müftümüz Seyfullah Çakır olmak üzere müftülük personeline ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise 2025 yılının Cumhurbaşkanı tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesinin her daim kutsal olan aile yuvasının bir kez daha kendilerini bu alanda son derece farkındalık uyandırarak seferber olmalarına çok ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç ve Müftü Seyfullah Çakır, "Baba Okulu, Aile İçi Şiddet Önleme ve Evliliğe İlkadım Protokolü"nü imzaladı. Programın sonunda Samsun Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi Müdürü iken emekli olan Yasin Ülker'e, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç tarafından hizmetleri için plaket takdim edildi.

İmzalanan protokolde "Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hükümlülükleri, eğitimlerin verileceği mekanların fiziki şartlarını oluşturmak, programa katılacak personel planlamasını yapmak ve katılımlarını sağlamak, eğitime katılan kişilere katılım belgeleri vermek" olarak yer aldı. Samsun İl Müftülüğü'nün hükümlülükleri ise, "Baba Okulu, Evliliğe İlk Adım ve Aile İçi Şiddeti Önleme çalışmaları yapmak ve bu kapsamda aile olma bilincini güçlendirmek, aileyi korumak ve ailede hak ve sorumluluk açısından baba olmanın önemiyle ilgili seminerler planlamak. Eğitimleri vermek üzere alanında uzman personel planlaması ve görevlendirmesi yapmak ve katılımcılara Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmak" olarak sıralandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da savcılık ile müftülük arasında ailenin korunması için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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