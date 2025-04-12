Samsun\'da Sessiz Gazze Yürüyüşü

Samsun'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki katliamını düzenlenen "Sessiz Gazze Yürüyüşü" ile protesto etti.

Türkiye genelinde 74 haftadır devam eden sessiz yürüyüş Samsun'da da gerçekleştirildi. Sessiz yürüyüşe hekimler, sağlık çalışanları, üniversitelerin sağlık bölümleri öğrencileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katıldı. Yürüyüş, Atakum ilçesi sahili Türkiş mevkisinde başlayıp Çobanlı İskelesi'nde basın açıklaması ile son buldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Gazzeli olan Ahmed Alnahal, "Buradan İslam devletlerinin vicdanlı yöneticilerine sesleniyoruz; Allah rızası için, zalim İsrail ve destekçilerine karşı artık daha somut adımlar atınız. Dünya Müslümanlar Alimler Birliğinin yayınladığı 10 maddelik tarihi çağrıya uyunuz ve bu katliamı bir an önce durdurunuz. Dünyanın tüm vicdan sahibi insanları. Filistin'de insanlık katlediliyor. İnsana ait hangi değer yargısı var ise yerle yeksan ediliyor. İnsanlık onuru ve haysiyeti için susmayın ve Gazze'de yaşananlara karşı tepkinizi haykırın. Normalleştirmeyeceğiz, sabır ve azimle, Hakk'ı ve adaleti haykıranlar, zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Basın açıklaması dualarla son buldu. Yürüyüş komitesi, Gazze'de zulüm bitene kadar her hafta sonu yürüyüş düzenleneceğini bildirildi. - SAMSUN