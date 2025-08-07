Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu

Samsun\'da Tropikal Bahçe Oluşturdu
07.08.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli öğretmen Hakkı Albayrak, 200 çeşit meyve-sebze ile tropikal bahçe kurdu, 'olmaz' denileni başardı.

Samsun'da yaşayan bir emekli öğretmen, 50 farklı ülkeden topladığı 200 çeşit meyve-sebze ile tropikal bahçe oluşturdu. Anavatanı Amerika, Çin, Rusya ve Avustralya olan onlarca meyve ve sebzeyi Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştiren üretici, 'olmaz' denilen birçok ürünü yetiştirip, tohumlarını da geleceğe saklıyor.

Yurt dışında görev yaptığı yerlerde gördüğü meyve ve sebzeler dikkatini çeken 73 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, görev yaptığı ve gezdiği yabancı ülkelerde gördüğü ürünlerin tohumlarını getirerek Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Seracılık yapmayan, Karadeniz iklimi ile tropikal ve subtropikal meyve ve sebzelerde doğal ürünler yetiştirdiğini ifade eden Albayrak'ın bahçesi, 20 sene içerisinde tropikal bahçeye dönüştü. Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna, Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, Frenk üzümünden goji berrye kadar anavatanı kıtalar ötesindeki 200 çeşit ürün yetiştiren Hakkı Albayrak, ürettiği meyveleri tüketmeye, türetmeye, tohumlandırmaya ve satmaya devam ediyor. Albayrak son olarak da bahçesinde Türkiye'de ve Avrupa'da pek bilinmeyen mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı renkli domatesler üretiyor.

"Yetkililer 'pepino Samsun'da olmaz' dedi, ben de 100 ton üretip sattım"

Tropikal sebze-meyve yetiştiriciliğine 1997'de Peru'ya özgü içi kavuna benzer pepino üretimi ile başladığını ifade eden Hakkı Albayrak, "Bazıları bana, 'Olmaz denileni yapan adam' diyor, doğrudur. İlk ürünüm pepinodur. 1997'den beri üretiyorum. Yurt dışından getirdim. Türkiye'de yoktu ve bilinmiyordu. Ziraat mühendisleri ile tarım ve orman müdürlüğü personeller, pepino için, 'Türkiye'de yetişmez, subtropikal bir üründür' dedi. Bu pepino nisanda dikildiğinde eylüle doğru meyve veriyor. Fidesini bir dahaki seneye aktarabilirsek, başarabilirim diye düşündüm. 'Olmaz' dedikleri halde denemeye karar verdim. 2007'de 100 tonun üzerinde pepino ürettirdim ve alıcılarla buluşturduk" dedi.

"Don dolayısıyla bu yıl ilk kez avokado hasadı yapamadım"

Karadeniz'de tek bir ağaçtan her yıl 1 tona yakın avokado hasadı yapan Hakkı Albayrak, "Samsun'daki evimin bahçesinde paw paw denilen Kızılderili muzu var. Bu sene don onu de etkiledi. Avokadodan ilk defa bu yıl meyve alamadım. Don nedeniyle ondan da mahrum kaldık. Geçen sene 800 tane avokado hasat etmiştim. Anavatanı Meksika olan bu avokado piyasada yok. Çünkü tanesi 300-400 gram geliyor. Bu yıl iki kez vuran don, meyve ve sebzeleri olumsuz etkiledi" diye konuştu.

"Kırmızı domates, Türkiye haricinde tüketilmiyor, ben de renkli domates üretiyorum"

Türkiye'de tüketilen kırmızı domatesin Amerika ve diğer kıtalarda rağbet görmediğini ve kendisi de renkli domatesler ürettiğini dile getiren Albayrak, "Tarlamda ayrıca renkli domatesler var. Dünyada 4 bin domates çeşidi var. Domates, mısır ve patates gibi ürünler, vatanımıza Amerika'dan geldi. Anadolu'ya o zaman sadece kırmızı domates gelmiş. Avrupa haricinde Amerika'da kırmızı domates bulamazsınız. Çünkü kırmızı domates oralarda kıymetli değil. Mor ve siyah domates yetiştirip, onları tüketiyorlar. Mor, kahverengi, siyah domateslerin lezzeti kırmızıya göre daha iyi. Sağlık açısından da daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çünkü renkli sebze ve meyvelerin sağlık açısından kansere daha iyi geldiği ifade ediliyor. Bu renkli domatesleri kendim kabuğu ile tüketiyorum. Çünkü vitamini kabuğunda. Ayrıca farklı olan ürünleri yetiştirmeyi tercih ediyorum. Herkeste olan ürünler zaten vatandaşlar tarafından yetiştiriliyor" şeklinde konuştu.

"1955'ten beri böyle don görmedim, tüm sebze ve meyveler olumsuz etkilendi"

Tüm ülkede etkili olan zirai don nedeniyle kendi meyve ve sebzelerinin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Albayrak, "1955'ten Samsun'da meyve-sebze yetiştiriyorum. İklimi o yıldan itibaren biliyorum. Eskiden de çok kar yapıyordu ama böyle bir don olduğunu hiç görmedim. Bu sene tüm meyve ve sebzeler dondan etkilendi. Şu anda da ürünler hava durumundan etkileniyor. Kışın ve son baharda don, şimdi de aşırı sıcaklar ürünleri olumsuz etkiliyor. Umarım, iklim düzelir ve meyve-sebze üreticiliği zarar görmez" ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu herkes tarafından bilinmeyen ve üretilmeyen sebze-meyvelerin yaygınlaşması için tohum takas festivallerine katılarak dağıttığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Geçen yıl 600 paket tohum dağıttım. Ordu- Fatsa'da tohum takas şenliğinde bu tohumları halka dağıttım. Her yıl tohum takasa Ordu'dan araba gönderip, beni alıyorlar ve ben de farklı ürünleri oralardaki vatandaşlara dağıtıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Güncel, samsun, Çevre, Yerel, Yaşam, Bahçe, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Tropikal Bahçe Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.