Samsun SMMO, Yeşil Pasaport Hakkı İstiyor - Son Dakika
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Samsun SMMO, Yeşil Pasaport Hakkı İstiyor

Samsun SMMO, Yeşil Pasaport Hakkı İstiyor

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Ergör, meslek mensuplarına yeşil pasaport hakkının bir an önce verilmesini talep etti. Ergör, ayrıca çalışma şartlarının zorlaştığını ve beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istediklerini belirtti. Yeşil pasaport taleplerinin yanı sıra, arabuluculuk yetkisi, KDV oranının indirilmesi, beyanname imzalatma sınırlarının kaldırılması gibi diğer taleplerini de dile getiren Ergör, meslek mensuplarının işlerini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için haklı ve insani taleplerinin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

01.05.2024 12:23
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Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Ergör, meslek mensuplarına bir an önce yeşil pasaport hakkının verilmesini istediklerini söyledi.

SMMO Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Ergör ve üyeler, Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenledi. Oktay Ergör, çalışma şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Bizler kamu yarı için her türlü fedakarlığı yapan Samsun'da bin 65, ülke genelinde 130 bin kişiyiz. Bu ailenin baş sorumluluklarından biri olan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta bu beyan ve bildirimlerin içerikleri zorlaştırmaktadır. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

"Yeşil pasaport hakkının verilmesini istiyoruz"

Yeşil pasaport ve diğer taleplerini de sıralayan Ergör, "Meslek mensuplarımıza bir an önce yeşil pasaport hakkının verilmesini istiyoruz. Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi arabuluculuk yetkisinin meslek mensuplarımıza da verilmesinin bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Mali müşavirlik ve denetim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için bu hizmetlerdeki KDV oranının indirilmesini talep ediyoruz. Beyanname imzalatma sınırlarının tamamen kaldırılarak, bütün beyannamelerin mali müşavirler tarafından imzalatılması zorunluluğunun getirilmesini bekliyoruz. Stajyerlerimizin istihdamında işverene destek sağlanmasını, sigorta prim yükünün azaltılmasını istiyoruz. Meslek mensuplarımıza da KOSGEB destek programlarından ve KGF (kredi garanti fonu) destekli kredilerden yararlanma imkanının sağlanmasını talep ediyoruz. Kamu yararı için 130 bin mali müşavirin işlerini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bilgisayar başında sabahlamak istemiyoruz, ailelerimize, çocuklarımıza zaman ayırmak istiyoruz. 1-20 Temmuz da mesleki tatilimizin şartlarının bir an önce gözden geçirilip Gerçek anlamda Tatil hakkımızı istiyoruz. Artık sabrımızın kalmadığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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