Sancaktepe'de 15 Projenin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Yerel

Sancaktepe'de 15 Projenin Temeli Atıldı

Sancaktepe\'de 15 Projenin Temeli Atıldı

Sancaktepe'de gerçekleştirilen temel atma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 15 yeni projenin detaylarını paylaştı. Projelerin tamamlanmasıyla kreşler, spor salonları ve sosyal tesisler gibi pek çok alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

12.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Sancaktepe'de yapımına başlanacak 15 projenin temel atma töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla düzenlenen programda gerçekleştirildi. Projelerin tamamlanmasıyla kreşlerden spor salonuna sosyal tesisten parklara kadar birçok alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sancaktepe Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanacak olan 15 proje için temel atma töreni gerçekleştirildi. Samandıra Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile vatandaşlar katılım sağladı. Proje çerçevesinde 3 Yuvamız Sancaktepe, 6 park, 1 aile sağlığı merkezi, 1 iletişim merkezi, 1 meydan projesi, 1 fitness salonu, 1 sosyal tesis ve Eyüp Sultan Spor Parkı vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak.

"Sancaktepe'nin en güzel spor parkını çok yakında sizlere kazandıracağız"

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'nin farklı mahallelerinde hayata geçirilecek projelerin detaylarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Yeğin, "Sancaktepe'de 31 Mart'ta bir şeyler oldu ve ondan sonra bizler de gece gündüz çalışıp halkımızın verdiği karar karşısında mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz .Uzun bir yoldan geldik, uzun bir zaman geçti, heyecanımız var. Ekrem Başkanımızın dediği gibi 'yolumuz uzun'. Sancaktepe, Türkiye'de değişimin mesajını veren bir yer. 'Değişmez burası, alınmaz burası' dediler ve Sancaktepe halkı başardı. Biz de halkımıza gece gündüz hizmet ediyoruz. Temmuz ayında 20 projenin temelini atmıştık. Bu 20 projenin içerisindeki birçok projeyi tamamladık. Kreşlerimizin kaba inşaatları tamamlanmış durumda. 3 ayrı mahallemizde mahalle evleri yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımıza devretmek üzere semt sağlık ocakları yapıyoruz. Kütüphaneler yapıyoruz. Yeni parklar yapıyoruz ve tüm bunlara yenilerini ekliyoruz" dedi.

"Bugün de yeni 15 projenin temelini atmak için buradayız" diye devam eden Başkan Yeğin, "Bu projede 3 yeni kreşimiz var. Her mahallede en az bir kreş yapacağımızı söylemiştik. Şu an 8 kreşimiz öğrencilerimize hizmet veriyor. Yeni projelerde önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak. Yeni sağlık ocağına ihtiyacımız vardı onun da temelini atacağız. Atatürk Mahallesi'ne bir spor merkezi kazandırıyoruz. Veysel Karani Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik bir alanda spor parkı yapıyoruz. Eyüp Sultan Mahallemizde 10 bin metrekarelik alanda Sancaktepe'nin en güzel spor parkını çok yakında sizlere kazandıracağız. Atatürk Parkı'nın içinde birazdan bir sosyal tesisin temelini hep birlikte atacağız. Samandıra'da eski belediye binasının olduğu yerde çok güzel bir meydan parkı yapıyoruz. Yine Fatih Mahallemizde bir park projesinin temelini atacağız. Paşaköy Mahallemizde 77 bin metrekarelik bir alanda tarım parkı projesinin temellerini atıp çok yakın zamanda inşaat çalışmalarını tamamlayacağız. Sancaktepeliler daha fazlasını hak ediyor. Büyükşehir belediye başkanımıza sizlerin huzurunda buradan teşekkür ediyorum. İstanbul'da en çok kreş Sancaktepe'ye yapıldı. Üsküdar-Sancaktepe metromuz yapıldı. 2.etabı olan Sultanbeyli çok yakın zamanda açılacak. Yenidoğan- Kadıköy metrosunun da çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sancaktepe'de 15 Projenin Temeli Atıldı - Son Dakika

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