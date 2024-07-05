SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2023 yılında 1 milyar TL'den fazla bağış yaptı - Son Dakika
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SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2023 yılında 1 milyar TL'den fazla bağış yaptı

SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2023 yılında 1 milyar TL\'den fazla bağış yaptı

Capital dergisinin 'Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' listesinde 6. sırada yer alan SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2023 yılında bir milyar 98 milyon 815 bin 554 TL tutarında bağışta bulundu. Bağış miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 183,5 oranında artış gösterdi. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, bağışların 6 Şubat depremleri nedeniyle arttığını belirtti ve depremzedelere yapılan yardımları anlattı.

05.07.2024 12:38
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İş dünyasının saygın yayın organlarından Capital dergisinin geleneksel "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" listesi açıklandı.

Capital Dergisinde Özlem Aydın Ayvacı'nın 2023 yılı verileri ile hazırladığı"Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" araştırmasında 6. sırayı alan SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi'nin, bir milyar 98 milyon 815 bin 554 TL tutarında bağışta bulunduğu belirtildi.

Bağış miktarının 2022'ye göre yüzde 183,5 oranında artış gösterdiğine işaret edilen araştırmada, "Dünyada sorunlar her geçen yıl artıyor, bu da şirketlerden ve liderlerden beklentinin artmasına neden oluyor. Yaptığımız araştırma, bu beklentinin karşılık bulduğunu, iş dünyasının 'daha fazla sorumluluk' aldığını ortaya koyuyor" denildi.

6 Şubat depremlerinin etkisi

Listede 6. sırada yer alan SANKO Holding Onursal Başkanı ve Sani Konukoğlu Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 2023 yılında bağışların Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak 6 Şubat depremleri dolayısıyla arttığını söyledi.

"İnsanların canının derdine düştüğü ortamda imkan sahibi olanlara düşen çare üretmekti" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Aile geleneğimiz olarak imkanlarımız ölçüsünde çalışanlarımız ve işletmelerimizin bulunduğu kentlerdeki ihtiyaç sahiplerinin gıda, eğitim ve sağlık alanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya yoğunlaşıyoruz. İnsanlık 6 Şubat 2023 sabahına asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerle uyandı. Bölge halkı sarsıntıyı tam da yüreğinde hissetti, can ve mal kayıplarını çok ağır yaşadı. Konukoğlu Ailesi ve SANKO Holding olarak depremin ilk anından itibaren sorumluluk bilinci ile hareket ederek neler yapabileceğimizi saptamaya öncelik verdik. İnsanların canının derdine düştüğü ortamda imkan sahibi olanlara düşen çare üretmekti.Gün canının derdine düşen bölge insanının yanında olmak ve acil ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmak günüydü. Biz de öyle yaptık."

"Milletimiz yardımlaşmanın güzelliğini yaşatıyor"

Depremzedelere bin 500 dolayında mefruşatı dahil hazırlanan konteynerin yanı sıra, gıda, kıyafet ve değişik yardımlar sağladıklarını vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaraları sarmak için imkanlarımız ölçüsünde maddi manevi destekler sağladık. Deprem sürecinde bizi biz yapan değerlerin toplumumuzun geneli tarafından adeta yarışırcasına yaşatıldığına tanık olduk. Bu dönemde şunu bir kere daha gördük. Milletimiz zor günlerde dayanışmanın, yardımlaşmanın güzelliğini yaşatıyor. Milletimize, tüm Türkiye'ye depremin ilk anından itibaren bölgeye el birliğiyle destek oldukları için teşekkür ediyorum. Yüreğimizde derin yaralar açan asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah ailelerine sabır versin; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şunu hepimiz her zaman çok iyi düşünmeliyiz. O binaların altında bizler de kalabilirdik. Çok şükür hayattayız, ayakta kaldık ve depremden etkilenenlere el uzatmak insani sorumluluğumuzdu. Bu bilinci korumak zorundayız." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi, 2023 yılında 1 milyar TL'den fazla bağış yaptı - Son Dakika

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