Şanlıurfa'da 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

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Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun katılım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

06.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:32
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Güzel bir havada bu organizasyonun startını verdik. Bisiklet hakikaten benim çok önemsediğim bir konudur. Özellikle gençlerimizi buna çok teşvik etmemiz lazım. Biz bisikletle ilgili belediye olarak çok farklı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Sporun ve sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması için Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'da pedal çevirerek katıldı. Çok sayıda bisiklet tutkununun bir araya geldiği bisiklet turu, Abide Kavşağı'nda start aldı. Bisiklet tutkunları pedal çevirerek Şanlıurfa sokaklarını gezdi.

Vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik edecek çalışmalar yapacaklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şunları söyledi:

"Bugün Şanlıurfa'da bisiklet havasına da uygun bir şekilde, güzel bir havada bu organizasyonun startını verdik. Bisiklet hakikaten benim çok önemsediğim bir konudur. Özellikle gençlerimizi buna çok teşvik etmemiz lazım, Biz bisikletle ilgili belediye olarak çok farklı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse gençlerimizi daha fazla teşvik edeceğiz. Sadece gençler değil, ileri yaştaki insanlar için de bisiklet kullanmak çok sağlıklı bir spordur. Son derece güzel, son derece sağlıklı, sağlık açısından da düşündüğünüzde muazzam bir şey aktivitedir. Biz Şanlıurfa'mızda bisikleti mutlak surette teşvik etmeyi düşünüyoruz ve bu konuda bu tip organizasyonları da çok önemsiyoruz. Onun için ben de bu organizasyona biz bilhassa katılmak istedim. Bir müddet bu bisikleti buraya kadar sürdük ve bundan dolayı da çok ciddi keyif aldık" dedi.

Bisiklet turuna katılan paydaş kuruluşların temsilcileri ise farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da düzenlenen bisiklet turuna katıldıklarını söyledi.

Şanlıurfa\'da 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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