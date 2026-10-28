Şanlıurfa'da 500 işyerli site esnafı kavşaksız yolda ölümlü kaza uyarısında bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 500 işyerli site esnafı kavşaksız yolda ölümlü kaza uyarısında bulundu

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Şanlıurfa\'da 500 işyerli site esnafı kavşaksız yolda ölümlü kaza uyarısında bulundu
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Şanlıurfa\'da 500 işyerli site esnafı kavşaksız yolda ölümlü kaza uyarısında bulundu
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Şanlıurfa'da 500 işyerinin bulunduğu MEFAK Oto Galericiler Sitesi'nin bağlantı yolunda kavşak ve sinyalizasyon olmaması üzerine esnaf yolda toplandı. Esnaf, OSB işçi servislerinin geçtiği yolda ölümlü kaza yaşanmadan önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'da yaklaşık 1 yıl önce hizmete açılan sanayi sitesi esnafı kavşak ve sinyalizasyon bulunmayan yolda toplanarak, yetkililere "Ölümlü kazalar yaşanmadan önlem alın" çağrısında bulundu.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık bir yıl önce hizmete giren MEFAK Oto Galericiler Sitesi, Mobilyacılar Sitesi ile Karma Sanayi Sitesi'nin bağlantı yolunda kavşak ya da trafik ışığı olmaması trafik çilesine dönüşüyor. Site esnafı ve müşterinin her gün kullandığı yolda, herhangi bir kavşak, trafik ışığı ya da sinyalizasyon sisteminin bulunmaması bölgede kazalara davetiye çıkarıyor.

"OSB trafiği tehlikeyi ikiye katlıyor"

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giden çok sayıda işçi servisi ve sivil aracın da bu güzergahı kullanması, yoldaki tehlikeyi hat safhaya çıkarıyor. Yoğun trafik akışı arasında kavşak olmadan ana yola girmeye çalışan sürücüler büyük risk alırken, kazaların en çok bu saatlerde yoğunlaştığı belirtildi.

Vatandaş çareyi alternatif yollarda arıyor

Can güvenliklerinden endişe eden esnaf ve müşteriler, kazalardan kaçınmak için çareyi daha uzun ve engebeli olan alternatif yolları kullanmakta buluyor. Hem zaman kaybeden hem de araçları zarar gören esnaf, bu bölgeye kavşak ya da sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi.

"Her gün ölümle burun buruna geliyoruz"

Sitelere giriş ve çıkışlarda büyük tehlike yaşadıklarını belirten bölge esnafı, seslerini duyurmak için sorunlu yolda bir araya geldi. Sürekli maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiğini ifade eden esnaflar, can güvenliklerinin olmadığını vurguladı. Müşterilerin de aynı korku nedeniyle sitelere gelmekte tereddüt ettiğini söyleyen sanayi sakinleri, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep etti.

"Ölümlü kazalar olmadan önlem alınsın"

Yolda toplanarak çözüm bulunmasını isteyen Oto Galericiler Sitesi esnafından Osman Çalışkan, "İlerde mıcır ocağı var, oradan çıkan damperli araçların haddi hesabı yok. Burada OSB'de saat 17.00 olduğunda yaklaşık 500-600 işçi servisi geçiyor. Burada zaten duramıyoruz. Burası yeni bir kentleşmeden ziyade bir ticaret merkezi. Bir bakın, buradan nasıl karşıya geçeceğiz. Kaza olduğunda ölüme sebebiyetten ziyade bir cinayet olacak. Biz yetkililerden bir an evvel bu konuya el atmaları istiyoruz. Sinyalizasyon sisteminden ziyade burada kavşak yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgede sürekli kazaların yaşandığını söyleyen Kadir Aslan da, "Burada kavşak olmadığından dolayı sık sık kazalar oluyor. Antep istikametinden gelen müşteriler buradan giriş yapamadıkları için ilerden dönmeye çalışıyor. Orada da kazalar oluyor. Acile buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır kimsenin yol ya da kavşak için gelmediğini söyleyen Abdulhamit Koşar ise "Yaklaşık 1 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar kavşak yapımı ile alakalı gelen, giden olmadı. Bu yol da trafik yoğunluğu olan bir yol. Burada mobilyacılar sitesi de var, sanayi sitesi de var. Bütün bağlantı yolları burada. Burada olduğu için de burası kalabalık bir yol oluyor" dedi.

Bölgede yaklaşık 15 kooperatif bulunduğunu dile getiren MEFAK Oto Galericiler Sitesi Başkanı Mustafa Kılıç, "Can güvenliğimiz yok. Sadece Oto Galericiler Sitesinde nereden bakarsanız 500 tane işyeri var. Bu bölgede yaklaşık 15 de kooperatif var. Bu yola acil bir çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ömer Karataş ise kaza korkusundan gelen müşterine başka yol tarif ettiklerini ve çevreyoluna yönlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaGüncelYaşamYerelKazaOSBSon Dakika

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