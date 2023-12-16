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Şanlıurfa'da engellilere tekerlekli sandalye ve beyaz baston dağıtıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da engellilere tekerlekli sandalye ve beyaz baston dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 'Asrın felaketinde engelleri birlikte aşıyoruz' projesi kapsamında engellilere tekerlekli sandalye, beyaz baston ve wolker dağıtıldı. Dağıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.

Şanlıurfa\'da engellilere tekerlekli sandalye ve beyaz baston dağıtıldı
16.12.2023 - 12:38,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen "Asrın felaketinde engelleri birlikte aşıyoruz" projesiyle engellilere tekerlekli sandalye, beyaz baston ve wolker dağıtıldı.

Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile çok sayıda engelli ve aileleri katıldı. Engellilerin sevgi seliyle karşılanan Beyazgül, tüm engellilerle birebir ilgilenerek, sevgilerine karşılık verdi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de engelliler için kurulan tesisi çok beğendiğini belirterek, Beyazgül'e teşekkür etti.

Her zaman engellilere öncelik verdiklerini ifade eden Beyazgül, "77 adet yetişkin manuel tekerlekli sandalye, 24 adet çocuk manuel tekerlekli sandalye, 5 adet akülü tekerlekli sandalye, 11 adet wolker ve 29 adet beyaz baston dağıtımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Tayvan, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da engellilere tekerlekli sandalye ve beyaz baston dağıtıldı - Son Dakika
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