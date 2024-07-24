Şanlıurfa\'da inşaat göçüğünde bir işçi yaralandı

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Tonlarca çimento yığınının altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa- Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan Yeni Oto Galericiler Sitesi'nde tek katlı inşaatta çökme meydana geldi. Çimento yığınının altında kalan bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.