Şanlıurfa\'da \'Unesco Şanlıurfa Müzik Şehri\' Etkinliklerinin Bir Kısmı Terör Saldırısı Nedeniyle İptal Edildi

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinliklerinin bir kısmını iptal ettiklerini duyurdu. Gülpınar, "Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle bu programı kısmen revize etmek zorunda kaldık. Müzik kısmını iptal etmek durumundayız. Bu terör saldırısını kınıyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinliklerinin bir kısmının iptal ettiklerini duyurdu. Gülpınar'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün çok güzel bir organizasyona hazırlık yapmıştık. Urfa'nın UNESCO Müzik Şehir ünvanı alması sebebiyle resmi bir lansmanla bütün Türkiye kamuoyuna tanıtma amacıyla böyle bir tören organizasyonuna imza attı arkadaşlarımız ancak Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle bu programı kısmen revize etmek zorunda kaldık. Müzik kısmını iptal etmek durumundayız. Bu terör saldırısını kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."