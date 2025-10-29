"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu - Son Dakika
"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

29.10.2025 15:46  Güncelleme: 17:18
Şanlıurfa'da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Karadeniz'den getirdiği 5 ton hamsiyi kilosu 35 TL'den satışa sundu. "Rabbim verdi, biz de paylaşmak istedik" diyen Yener'in kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Şanlıurfa'da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz'den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "vatandaş balık yesin" diyerek kilosunu 35 TL'den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

"RABBİM VERDİ, BİZ DE PAYLAŞMAK İSTEDİK"

Yener, yaptığı açıklamada kampanyayı dayanışma amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı'na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Kentte büyük ilgi gören kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Ali:
    Recep Tayyip Erdoğan ülkesi normal.Chp olsaydı Rakı dağıtırdı yarı fiyatına:)))) 15 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
