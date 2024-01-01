Şanlıurfa'da yılbaşı denetimi: 83 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polisin yaptığı yılbaşı denetimleri çerçevesinde 83 kişi gözaltına alındı, çok sayıda araç sürücüsüne ceza kesildi.

Şanlıurfa'da 3 bin 500 personelin katılımıyla kent merkezinde yılbaşı için asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Motosikletli yunus timleri ve devriye ekipler Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de görevli olarak katıldı. Ekipler, denetim çerçevesinde şüpheli görülen şahısları GBT sorgusu ve üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj bölmeleri ve saklama kabini olarak kullanılacak yerler didik didik arandı. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında düzenlenen uygulamada, 16 bin 500 şahıs sorgulandı. Çok sayıda araç sürücüsüne ceza kesildi. Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan araması bulunan 83 şahıs gözaltına alındı. 220 eğlence mekanın denetlendiği uygulamada usule aykırı bulunan 25 günü birlik eve ise 300 bin lira para cezası kesilerek mühürlendi. Ekiplerin denetimi gece geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.