Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da "IGCAD 2029 Dünya Gastronomi Bölgesi Adayı Urfa" etkinliği düzenlendi

19.04.2026 23:14  Güncelleme: 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 'IGCAD 2029 Dünya Gastronomi Bölgesi Adayı Urfa' programında, Şanlıurfa'nın gastronomi kadar müzik kültürüyle de ön plana çıktığı vurgulandı. Belediye Başkanı Gülpınar, şehrin kültürel zenginliğini uluslararası ölçekte tanıtmanın önemine dikkat çekti.

İstanbul'da düzenlenen "IGCAD 2029 Dünya Gastronomi Bölgesi Adayı Urfa" programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Şanlıurfa'yı yalnızca gastronomiyle değil; müzik kültürüyle de anmak gerekir. Sahip olduğu bu birikimle Şanlıurfa, UNESCO'nun dünya çapında kabul ettiği müzik şehri unvanını alarak kültürel mirasımıza bir değer daha katmış oldu. Bu adım, şehrimizin kültürel zenginliğini uluslararası ölçekte görünür kılma iradesinin bir parçasıdır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tersane İstanbul'da "IGCAD 2029 Dünya Gastronomi Bölgesi Adayı Urfa" adlı program düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şanlıurfa'nın dünyanın en eski kültürüne sahip olduğunu belirten Vali Gül, "Ben uzunca bir süre denebilecek, yaklaşık 5 yıl Gaziantep'te görev yaptım. Dolayısıyla da o süre içerisinde Şanlıurfa'nın potansiyelini, değerlerini daha yakın tanıma fırsatı yakaladım. Aslında yapılan bu iş geç kalınmış ama Şanlıurfa'mıza yakışan, mutlaka da olması geren bir etkinlik. Dünyanın en eski kültürlerine sahip olan bir coğrafyada ata tohumundan başlayarak, verimli topraklarda yüzyıllardır bu verimli ürünleri yetiştiren ve aynı şekilde bu ürünleri geleneksel pişirme teknikleriyle bu günlere getiren, bunu kendi içerisinde koruyan, dünyanın her tarafında yeme içmenin aynı olduğu, kültürün aynı olduğu dönemde yerelliği bu günlere getiren altın değerinde bir nimetimiz var" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın kültürüne dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar ise, "Şanlıurfa sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimi ile dünya kültürel mirasına giren bir şehirdir. Dünya coğrafyasında kuruluş tarihi bilimsel olarak tespit edilemeyen birkaç şehirden biridir. Yani kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilemeyen en eski şehirlerden biri. Neredeyse yapılan her yeni arkeolojik kazıda Urfa'nın tarihinin biraz daha eski olduğuna dair deliller elde ediliyor. Görülen o ki zaman ileri doğru gittikçe Urfa'nın tarihi eskiye doğru gitmektedir. Yaklaşık 12 bin yıl önce bu topraklarda insanlık tarihini değiştiren büyük bir dönüşüm yaşandı. Elde edilen bulgular bütün ezberleri bozdu ve hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa'yı yalnızca gastronomiyle değil; müzik kültürüyle de anmak gerekir"

Başkan Gülpınar, "Şanlıurfa'yı yalnızca gastronomiyle değil; müzik kültürüyle de anmak gerekir. Tarihin en önemli kavşak noktalarından biri olan bu şehir, farklı medeniyetlerin sesiyle beslenmiş, bu birikimi kendine özgü bir musiki hafızasına dönüştürmüştür. Sahip olduğu bu birikimle Şanlıurfa, UNESCO'nun dünya çapında kabul ettiği müzik şehri unvanını alarak kültürel mirasımıza bir değer daha katmış oldu. Bu adım, şehrimizin kültürel zenginliğini uluslararası ölçekte görünür kılma iradesinin bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Şanlıurfa, Gülpınar, İstanbul, Kültür, Dünya, Müzik, Sanat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 23:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da "IGCAD 2029 Dünya Gastronomi Bölgesi Adayı Urfa" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.