Saraybosna ödüllü Porkatal ile Taş ve Tüy, 63. Altın Portakal\'da seyirciyle buluşacak

(ANTALYA)- Saraybosna Film Festivali'nden Jüri Özel Mansiyon Ödülü ile dönen Sis Gürdal'ın "Porkatal"ı ile dünya prömiyerini Jeonju Uluslararası Film Festivali'nde yapan Ragıp Türk'ün "Taş ve Tüy"ü, Türkiye prömiyerlerini 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Türkiye-Fransa ortak yapımı "Porkatal", 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması seçkisinde yer alacak. Yapımcılığını Sinan Yusufoğlu ve Laure Dahout'nun üstlendiği film, Antalya'da Türkiye seyircisinin karşısına ilk kez çıkacak.

"Porkatal", doğduğu günden beri annesiyle cezaevinde yaşayan altı yaşındaki Engin'in dünyasına odaklanıyor. Altıncı yaş gününde annesinden ayrılarak akrabalarının yaşadığı köye gönderilen Engin, ilk kez tanıştığı dış dünyanın kuralları içinde kendisine bir yer bulmaya çalışıyor. Ancak onun için dışarıda olmak, özgür olmakla aynı anlama gelmiyor. Engin, bir yandan yeni hayatına alışmaya çalışırken bir yandan da çocukluk hayal gücüne tutunarak annesine yeniden kavuşmanın yollarını arıyor.

Film, böylece cezaevini doğrudan anlatmak yerine, annesinden koparılan bir çocuğun gözünden ayrılık, aidiyet ve özgürlük duygularının izini sürüyor.

SARAYBOSNA'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

"Porkatal", Türkiye prömiyeri öncesinde uluslararası festival yolculuğuna 32. Saraybosna Film Festivali ile başladı. Ağustos ayında dünya prömiyerini festivalin Kısa Film Yarışması'nda gerçekleştiren yapım, Jüri Özel Mansiyon Ödülü kazandı. Festival jürisi filmi, şiirsel ve derinlikli duygusal atmosferi ile başkarakterinin iç dünyasını doğal bir oyunculukla aktarması nedeniyle ödüle değer gördü.

ENGİN ROLÜNDE MUSAB YILMAZ

16 dakikalık filmin başrolünde Engin karakterini Musab Yılmaz canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Naz Göktan, Nur Pera Abuç, Merdan Karataş, Tülay Akçakmak, İrfan Akçakmak ve Nazlı Benan Özkaya yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Pablo Garrido Carreras, kurgusunu Sercan Sezgin ve Pablo Gómez-Pan, sanat yönetmenliğini Osman Özcan, müzik ve ses tasarımını ise Mert Çetinkaya üstleniyor.

Bir Si Films ve Tiresias Film yapımı olan "Porkatal", Türkiye ve Fransa ortak yapımı olarak hayata geçirildi. Film, Fransa Ulusal Sinema Merkezi (CNC), SACEM, Ciclic Centre-Val de Loire, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlandı.

SİS GÜRDAL'IN ÜÇÜNCÜ KISA FİLMİ

"Porkatal", yönetmen Sis Gürdal'ın üçüncü kısa filmi. Gürdal'ın 2020 tarihli ilk kısa filmi "Postcards From The Orient" çeşitli uluslararası festivallerden ödüller alırken, 2023'te çektiği "Yazın Sonu" da 19. Akbank Kısa Film Festivali'nde mansiyon ödülüne değer görüldü. Yönetmen, "Porkatal"ın ardından ilk uzun metraj projesi "Let Me Explain" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

"TAŞ VE TÜY" DE TÜRKIYE PRÖMİYERİNİ ALTIN PORTAKAL'DA YAPACAK

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan bir diğer yapım ise Ragıp Türk'ün ilk uzun metrajlı filmi "Taş ve Tüy". Dünya prömiyerini Jeonju Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren film, Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da seyirci karşısına çıkacak.

Film, cezaevinden yeni tahliye olan Nazire'nin, yetiştirme yurdundaki oğlunu geri alabilmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Hayatın ağır koşulları ile giderek kırılganlaşan umut arasında sıkışan Nazire'yi Melda Tuzluca canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Özgür Meriç, Onur Gözeten, Duygu Aktoprak, Emrah Özdemir, Tuğba Kürükoğlu, Ersen Karagöz ve Süleyman Karaahmet yer alıyor.

Yapımcılığını İris Tahhuşoğlu, Ragıp Türk ve Duygu Aktoprak'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, kurgusunu Naim Kanat, sanat yönetmenliğini ise Levent Uçma yaptı.