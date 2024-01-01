Fatih Saraybunu'nda yaz-kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri,' 2024'ü buz gibi suda karşıladı. Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama da tepki gösterdi.

Fatih Sarayburnu'nda soğuk ve sıcak demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, 2024 yılına aynı şekilde 'merhaba' dedi. Grup üyeleri, 10'dan geriye doğru saydı. Ellerindeki meşalelerle yeni yılı kutlayan grup üyeleri, 2024'ün ilk dakikalarında soğuk havaya aldırış etmeden suya atladı. Buz gibi suda yüzen arkadaşlar, yeni yıl için sağlık diledi. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama sessiz kalmayan grup, onların yanında olduklarını vurguladı.

"Yeni yıla girerken dünyada barış olsun"

Yüzme etkinlikleri ile ilgili bilgi veren grup sözcüsü Yüksel Sönmez, "Biz Sarayburnu Fatihleri olarak her yıl bu etkinliği yapıyoruz. 2023 yılı artık bitiyor. Yeni yıla girmemize son dakikalar kaldı. 2023 yılı, ülkemiz için çok iyi geçmedi. Deprem oldu, 50 bin insanımız hayatını kaybetti. Bir taraftan Gazze'de savaş var. İnşallah bu savaş da biter. Geçtiğimiz haftada 12 tane vatan evladımız şehit oldu. Biz şehit haberi almak istemiyoruz. Yeni yıla girerken dünyada barış olsun. Bu dünya bize yeter. Bütün İslam eleminin yeni yılını kutluyorum. Dünyada barış olsun. 2024 yılı da hepimize hayırlı olsun. Şansımız, güzelliğimiz bol olsun. Sağlığımız iyi olsun, savaş olmasın. Dünyada barış olsun. Kimse kimseyi üzmesin. Cenabı Allah, hayırlısıyla bize 2024'ü göstersin. Ülkemiz için dünyamız için 2024 yılı hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Gazze'deki kardeşlerimizin de yanındayız"

Gazze'de yapılan soykırıma tepki gösteren grup üyesi Mustafa Sinan Yardım, "Biz yüzmeyi seviyoruz ve hayat tarzı olarak benimsemiş insanlarız. 365 gün, gece - gündüz demeden, kar - kış demeden yüzüyoruz. 2 buçuk ay önce Gazze'de bir savaş, katliam başladı. Bu şartlar içinde eğlence yaparak yüzmüyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin de yanındayız. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Orada şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Orada bir çocuk katliamı yapılıyor. Bütün dünya bunu görsün artık. Bu katliam artık bitsin. Ona da dikkat çekmek için burada toplandık" diye konuştu. - İSTANBUL