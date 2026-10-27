Sarıgöl'de üretici şaraplık üzümü satamıyor, Belediye Başkanı 15 lira istedi - Son Dakika
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Sarıgöl'de üretici şaraplık üzümü satamıyor, Belediye Başkanı 15 lira istedi

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Sarıgöl\'de üretici şaraplık üzümü satamıyor, Belediye Başkanı 15 lira istedi
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Sarıgöl'de üreticiler şaraplık ve ıskarta üzümü satamıyor; fiyat 4-10 liraya geriledi, üretim sürdürülemiyor. Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, şaraplık üzümde en az 15, sofralıkta 25-30 lira fiyat ve borçlara 4-5 yıl faizsiz erteleme çağrısı yaptı.

(MANİSA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, şaraplık ve ıskarta üzümlere alıcı bulamadıklarını, fiyatların 4-10 liraya kadar gerilediğini belirterek, üretimi sürdürememe noktasına geldiklerini söyledi. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, şaraplık üzümde en az 15 lira, sofralık üzümde ise 25-30 lira fiyat belirlenmesi ve çiftçi borçlarının faizsiz ertelenmesi çağrısında bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde üzüm üreticileri, alıcı bulamadıkları için ürünlerini bağlarda ve römorklarda bekletiyor. Şaraplık üzüm alımlarının durduğunu, bazı noktalarda fiyatların 4 liraya kadar düştüğünü belirten üreticiler; mazot, gübre, ilaç, sulama ve işçilik giderlerini karşılayamadıklarını, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini ifade etti.

Üzüm üreticisi Rasim Varol, bağından topladığı üzümleri üç römorka doldurduğunu ancak alım yapılmadığı için satamadığını söyledi. Şaraplık üzüm alımı için kamyonların gelmediğini belirten Varol, "Şarap kamyonu gelmiyor, alıcı yok. Öyle bekliyoruz işte. Şu römorklara yazık. Ama yapabileceğimiz de hiçbir şey yok" dedi.

Üzümlerine fiyat verilmediğini söyleyen bir başka üretici, "Para veren yok, almıyorlar. Ne olacak bu sene böyle? Vallahi biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

"BEDAVAYA GÖTÜR DESEN GÖTÜREN YOK"

Başka bir üretici ise üzümün dalındaki değerinin dahi kalmadığını belirterek alıcı bulmanın imkansız hale geldiğini söyledi. Ürün için 5-10 lira seviyesinde bile alım yapan olmadığını ifade eden üretici, "Dalında 5 lira yok, 10 lira alan satan yok. Bedavaya götür desen yok götüren. Vallahi hayırlısı bakalım, ne olacağını biz de bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Bir başka üretici, yaklaşık 120 ton üzümünün bulunduğunu ancak hiçbirini satamadığını söyledi. Şaraplık üzüm için fiyat verilmediğini belirten üretici, borçlarını ödeyememe endişesi yaşadığını dile getirdi.

Kadın üreticiler de artan maliyetlere dikkati çekti. Geçen yıl şaraplık üzümün 20 liradan alındığını, bu yıl fiyatın 4-5 liraya kadar gerilediğini belirten bir kadın çiftçi, "Ben 5 kilo üzüm satacağım, bir ekmek alacağım. Ben evde yalnız değilim ki bir ekmekle geçineyim. Bizim suçumuz ne, günahımız ne?" dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz; Dindarlı, Dadalı ve Alamşan mahallelerinde üreticileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Sarıgöl'de yaklaşık 190 bin dönüm tarım alanının 110 bin dönümünde çekirdeksiz Sultaniye üzümü yetiştirildiğini belirten Akdeniz, bağcılığın yıl boyunca emek ve masraf gerektirdiğini söyledi.

Mazot, zirai ilaç ve işçilik maliyetlerinin üç katına çıktığını ifade eden Akdeniz, şaraplık üzümde kilogram başına en az 15 lira, sofralık yaş üzümde ise 25-30 lira seviyesinde fiyat belirlenmesini talep etti. Üreticilerin borçlarını ödeyemediğini vurgulayan Akdeniz, çiftçi borçlarının en az 4-5 yıl faizsiz ertelenmesini istedi.

"ÇİFTÇİNİN HALİNİ YERİNDE GÖRÜN"

Bazı üreticilerin düşük fiyatlar nedeniyle üzümlerini yere dökmek zorunda kaldığını belirten Akdeniz, "Çiftçi, üzümcü üzümlerini artık yere kesiyor. Üç lira, dört liraya sumalık alım yapan firmalara vermek istemiyor. İşçiliğini kurtarmıyor. Ne olursunuz, şu rezillikten çiftçilerimizi kurtarın" dedi.

Akdeniz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Sarıgöl'e davet ederek üreticilerin yaşadığı sorunların yerinde görülmesini istedi. Manisa milletvekillerine de parti ayrımı gözetmeden çağrıda bulunan Akdeniz, üzümde alım sorununun çözülmesini, üreticinin emeğinin karşılığını almasını ve borç yükünün hafifletilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA
Tahsin AkdenizEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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