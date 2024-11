Sarıgöl\'e otogar, konut ve sulama göleti müjdesi

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Sarıgöl ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Sarıgöl için müjdeler veren Başkan Zeyrek, "Sarıgöl'ün yeni konut alanı, ticaret merkezi, galericiler sitesi ve sulama göletine ihtiyacı var. Otogar yerimizi Sarıgöl'e küçülttük. Konut, ticarethane ve galericiler sitesi yapmak için yola çıktık. Çok talep edilen sulama göletini de 2025 bütçesine aldık, Tahsin başkanımla birlikte yapımını başlatıyoruz" dedi.

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta iki ilçe ziyareti birden gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek, Akhisar ilçesinin ardından Sarıgöl ilçesine ziyarette bulundu. Başkan Zeyrek, Sarıgöl'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı ve meclis üyeleri, mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlarla buluşmayı çok önemsediğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, muhtarların bulundukları mahallenin temsilcisi olduklarını söyledi. Sorunları paylaşarak birlikte çözmek istediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, "31 Mart'tan sonra herkesin bizden bir beklentisi vardı. Sizlerin beklentileri de mahallenizin sorunlarının çözülmesiydi. Ben hep şunu söyledim. Bizim harcadığımız para kendi cebimizin parası değil. Hepimizin vergileriyle devletimizin bize emanet ettiği paradır. Biz bu parayı harcarken sizlere de soracağız. Sarıgöl'ü güzelleştirmek için ilk olarak nereden başlayalım. Mahallelerimizin sorunları nedir, bu sorunları yerinde görerek, birlikte çözebilmek için bu masalardayız. Seçimde her haftanın bir gününü bir ilçede geçireceğim diye söz vermiştim. Dün Akhisar'daydım bugün Sarıgöl'deyim. Yarını da Demirci, Gördes, Köprübaşı üç ilçede geçireceğim. Bunun bir nedeni var, sorunu yerinde görmek ve çözümü üretebilmek için her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum" dedi.

Muhtarlara her zaman kapısının açık olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, "Ben biliyorum ki bana gelen muhtar, kendisi için bir şey istemez. Mahallesi için ister. Ben bunu bildiğim için de sizlere randevu yok. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz" diye konuştu.

Manisa'da 1 buçuk milyon kişilik bir aile olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, "Biz devletin emanet ettiği her kuruşun hesabını verir, her kuruşunu da Manisa'mız için harcayacağız. Belediyenin sitesinden her ay nereye, ne harcamışız hepsini kuruşuna kadar yayınlıyoruz. İşte bizim şeffaflığımız budur"

Son 7 ayda sosyal belediyecilik anlamında çok büyük ilerleme yaşadıklarını düşündüğünü söyleyen Başkan Zeyrek, vatandaşlardan da bu konuda güzel geri dönüşler aldığını söyledi. Sosyal belediyecilik anlamında pilot bölgeler belirlediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, "Tüm Türkiye'de olan kent lokantası Manisa'da yok. İlk kent lokantasını ve halk mandırasını Şehzadeler'de açtık. Tahsin Akdeniz başkanımla da görüştük, plan çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2 ay içinde Sarıgöl'ümüzde kent lokantası ve halk mandırası açılışında birlikte olacağız. Halk otobüsleri garajda bekliyor, vatandaşlar durakta bekliyor. Neden diye sorduğumda zarar ettiklerini söylediler. Bütün kooperatifleri çağırdık onlarla yeni bir anlaşma yaptık. Şu anda garajdan çıkmak için hepsi can atıyor. Çünkü her yaptığı kilometrenin parasını Büyükşehir Belediyesi'nden alıyor. Buradaki amacım durakta bekleyen vatandaşımız kalmasın, halk otobüsleri de kazansın. Halk otobüslerine çok büyük bütçe ayırdık ve bunu destekledik. Sadece tek şey istedim, vatandaşımıza kendi ailenizin ferdi gibi hoşgörülü, güler yüzlü hizmeti sağlayın. Çünkü benim Manisa'mdaki kardeşim benim canımdır, onlar en iyi hizmeti hak ediyorlar. Önümüzdeki süreçte de inşallah bunun yansımasını vatandaşlarımız görecek" diye konuştu.

"Ücretsiz internet sağlıyoruz"

Göreve geldiklerinde 400 mahallede (köyde) internetin olmadığını, telefonların çekmediğine dikkati çeken Başkan Zeyrek, şu anda 75 köye ücretsiz internet hizmeti sağladıklarını kaydetti. Verilen ücretsiz internet hizmeti ile hedeflerinin o mahallede yaşayan vatandaşların sosyal hayattan uzak kalmalarını engellemek olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, bir diğer amaçlarının da kırsaldan merkeze olan göçün önüne geçmek olduğunu kaydetti. Başkan Zeyrek, ücretsiz internet hizmeti ile bir diğer hedeflerinin de uygulamaya geçen ücretsiz online dershaneden çocukların faydalanmasını sağlamak olduğuna dikkati çekti.

"Atık sular tarıma kazandırılacak"

Göreve geldiklerinde 2 ton suyu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, vatandaşları su konusunda tasarruflu olmaya çağırdı. Yeraltı sularının azaldığına dikkat çeken Başkan Zeyrek, suyun ucuz olması sebebiyle vatandaşlara suyu vahşi sulamada kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu. Başkan Zeyrek, "Manisa'mız suyunu yer altından alıyor. Çok ciddi elektrik sarfiyatı oluyor. Bu çıkardığımız suyun yüzde 70'ini de tarımsal sulamada kullanıyoruz. Sarıgöl'ümüz gibi burada çıkan bereketli ürünlerin 81 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sofrasına ulaştığı ilçemizde tarımsal sulamaya katkıda bulunmak zorundayız. Bununla ilgili arıtmadaki atık suları tekrar filtreden geçirerek tarımsal sulamaya vermek için bir proje başlattık. Bunu da pilot bölgesi olarak Sarıgöl'ümüzü belirledik. Projeler bitmek üzere. Önümüzdeki çok kısa süre içinde arıtılmış suyu boşa değil tarımda kullanılabilir hale getiren bir belediye olacağız. Bu artık sondajı elektrikle değil göz ardı ettiğimiz suyu tekrar tarımda kullanıp hem uygun fiyatlı hem de suyumuzu koruyabilen bir belediye olmayı amaçlıyoruz. Bunu da Sarıgöl'de başlatmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Sarıgöl'e konut, otogar, galericiler sitesi ve sulama göleti müjdesi

Manisa'daki 17 ilçeye eşit hizmet götürdüklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Kimseyi ayrıştırmadan herkese eşit hizmet vermek gibi bir bakış açımız vardır. Burada Sarıgöl'de Tahsin başkan bilir, Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanları Sarıgöl Belediyesi'ne açıktır. Ben şunu bilirim Sarıgöl Belediyesi'nin tüm imkanları Büyükşehir Belediyesi'ne açıktır. Ben Sarıgöl Belediye Başkanı gibi, Tahsin başkan da Büyükşehir Belediye Başkanı gibi çalışır. Biz bu anlayıştayız. Bu birlikteliği ve beraberliği sağlayamazsak eğer hizmette bir yerimiz noksan kalacaktır. Bunun noksan kalmasını istemiyoruz. Biz Tahsin başkanımla el ele verdik, dedik ki Sarıgöl'e ilk başta ne yapabiliriz. Bütçemiz belli, biz nereden başlayalım dedik. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonra yapılacaklar tek tek belirleniyor. İlk başta Tahsin Başkanım bize bir sulama göleti lazım dedi. 2025 yılının bütçesine aldık. İnşallah 2025 yılında Tahsin başkanımla el ele vererek 9 sulama göletini başlatıyoruz. Seçim döneminde de sözünü verdiğimiz battı çıktı kavşakların da projesini başlatıyoruz. Sarıgöl'ün yeni konut alanlarına ve ticaret merkezlerine ihtiyacı var. Çarşı içinde olan araçların artık sergilendiği, galericiler için bir siteye ihtiyaç var. Bunlarla ilgili bir planlamayı başlattık. Otogar yerimizi Sarıgöl'e göre küçülttük, orada konut, ticarethane ve galericiler için site yapmak için yola çıktık" diye konuştu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı da selamlama konuşması yaparak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilçeye gelmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Yapılan konuşmaların ardından toplantıda muhtarlar söz alarak taleplerini dile getirdi. - MANİSA