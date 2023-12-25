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Sarıkamış Kahramanları, 109. Yılında Kartal'da Anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Kahramanları, 109. Yılında Kartal'da Anıldı

Kartal Belediyesi, 22 Aralık 1914'te vatan mücadelesi için savaşan ve donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu ile birlikte bir anma programı düzenledi. Sarıkamış şehitlerine adanmış türkülerin yankılandığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Sarıkamış Kahramanları, 109. Yılında Kartal\'da Anıldı
25.12.2023 - 11:19,
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Kartal Belediyesi, 22 Aralık 1914'te vatan mücadelesi için savaşan ve donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu ile birlikte bir anma programı düzenledi. Sarıkamış şehitlerine adanmış türkülerin yankılandığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi, hafızalardan silinmeyen kahramanca mücadelenin 109. yıl dönümünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün anlamlı organizasyonuna sahne oldu.

Kemal Esen şefliğindeki Kartal Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Sarıkamış şehitlerine adanmış türkülerin yanı sıra pek çok dokunaklı türkünün icra edildiği anma programı; şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sunuculuğunu Nazife Hüner'in yaptığı anma gecesinde, 22 Aralık 1914'te gerçekleşen kahramanca mücadelenin belgesel sunumu da gerçekleştirildi.

Koronun seslendirdiği her eserden önce sunucu Nazife Hüner, Sarıkamış şehitleri için yazılmış şiirleri ve acı olayın ardından yazılmış duygu yüklü metinleri okudu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, O KAHRAMANLARIN KORUDUĞU TOPRAKLAR ÜZERİNDE KURULDU"

Programın sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sahneye çıkarak hem koro üyelerine hem de orkestraya teşekkür eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, yine Başkan Yüksel adına koro şefi Kemal Esen'e tüm koro üyelerine ithafen çiçek takdim etti.

Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin canlarını vatan için ortaya koyduklarını vurgulayan Özgön, Türkiye Cumhuriyeti'nin O kahramanların koruduğu topraklar üzerinde kurulduğunu söyledi ve bir kez daha minnet duygularıyla şehitleri yad etti.

Özgön'ün sahneye davet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da şehitlere olan borcun ödenemez bir borç olduğunu belirterek, ruhlarının şad olmasını diledi ve icra ettikleri eserlerle herkesi 1914'e götüren koro şefi ve tüm koro üyelerine teşekkür etti.

Anma programına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın yanı sıra Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA
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