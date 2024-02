Sarıkamış Rallisi\'nde Pilot Burcu Çetinkaya İlk 10\'a Girdi

Yerel

23-25 Şubat tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılan Türkiye'nin 2 bin rakımdaki ilk kar rallisinde zorlu pistlerde yarışan Pilot Burcu Çetinkaya, ilk 10'a girme başarısı gösterdi ve genel klasman puanı aldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen ve ilklere damga vuran Türkiye'nin 2 bin rakım üzerinde ilk kar rallisi olan Sarıkamış Rallisi'nde, pilot Burcu Çetinkaya ilk 10'a girdi. Sarıkamış Rallisi'nin müthiş olduğunu ifade eden kadın pilot Burcu Çetinkaya, "Harika bir ralliydi Sarıkamış Rallisi, Türkiye'de ilk kez kar rallisi yapıldı. Yani Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağı olarak ilk kez, biz çok heyecanlıydık. Bütün yarışmacılar harika geçti. Benim için de tekrar ısındığım bir sezonun ardından genel klasmanda 9'unculuk elde ettim. Genel klasman puanı aldım. Genel klasman iddiamız olacak bu sene, onu hedefliyoruz. Kendi sınıfımızda erkeklerin arasında 4'üncü olduk ve kadınlar 1'incisi olduk. O yüzden güzel bir sonuç, kupa ile dönüyoruz. Gerçekten her şey çok güzel geçti. Sarıkamış'ta umarım her sene yarış olur. Umarım biz her sene burada oluruz" dedi.

Sarıkamış'ın rallisinin inanılmaz güzel olduğunu belirten Burcu Çetinkaya, "İnanılmaz güzeldi. Yani böyle yüzüm sürekli gülüyordu. Bazı yerlerde zorlandık. Ama onlarda bile o kadar güzeldi ki; bir tek biz esprili bardak tasarladık yarışmada, 'yarış arabası önde, arkadan ayı kovalıyor' diye ama biz o ayıyı göremedim. Uyuyorlar her halde ama çok güzeldi. Müthiş bir manzara, her sene burada olmayı diliyoruz" diye konuştu.

Sarıkamış Rallisi, sarıçam ormanları arasında kar üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Kış şartlarında mücadele eden sürücüler, zaman zaman yoldan çıktı.

Sarıkamış Rallisi'nin, 2025 yılında daha geniş yabancı yarışçıların da katılımıyla yapılması planlanıyor. - KARS