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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi İstasyona Vardı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi İstasyona Vardı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış İstasyonu'na vardı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç, Ankara Garı'ndan hareket eden ve 27 saat süren yolculuk sonrası Sarıkamış'a geldi. Gençleri istasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri karşıladı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi İstasyona Vardı
06.01.2024 - 14:28,
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış İstasyonu'na vardı.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç, Ankara Garı'ndan hareket eden ve 27 saat süren yolculuk sonrası Sarıkamış'a geldi. Gençleri istasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri karşıladı. Ankara Tren Garı'ndan önceki gün saat 10.30'da başlayan ve yaklaşık 27 saat süren yolculukta tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek Kars'ta Sarıkamış'a ulaştı.

Sarıkamış İstasyonu'nda gençleri karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin yolculuk boyunca Anadolu'nun tüm güzelliklerini yaşayarak gördüklerini ifade ederek, "Şimdi de şehitlerimizin yatağı olan Sarıkamış'talar. Beyaz örtü altındaki şehitlerimizi ve onların uğruna canlarını feda ettiklerini bu toprakları gençlerimize çok iyi anlatmalıyız. 27 saatlik yolculukta gençlerimize tarihimizde anlatıldı. Ceddimizin verdiği mücadele dile getirildi. Bizi bir arada tutan bu toprakların ve bu vatanın ortak değerleridir. Sarıkamış'ta gençlerimizi bu amaçla topladık ve yarın da şehitlerimiz için hep birlikte yürüyeceğiz, onları anacağız" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi İstasyona Vardı - Son Dakika
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