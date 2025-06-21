Savaşın içinden şifaya: Gazze'li Ameer'in Türkiye yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Savaşın içinden şifaya: Gazze'li Ameer'in Türkiye yolculuğu

Savaşın içinden şifaya: Gazze\'li Ameer\'in Türkiye yolculuğu
21.06.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'deki evine düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan 12 yaşındaki Ameer Nemnem, Türkiye'de gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Gazze'deki evine düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan 12 yaşındaki Ameer Nemnem, Türkiye'de gördüğü tedaviyle hayata tutundu. Oğlunun sağlığına kavuştuğunu gören baba Muhammed Nemnem'in, uçaktan iner inmez apronda yaptığı secde Türkiye'nin hafızasına kazındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridine yönelik düzenlendiği saldırılarının ardından kanser tedavisine devam edemeyen hastalarla başlayan sürecin devamında sağlık hizmetine ulaşamayan Gazzeliler, Türkiye'ye getirildi. Türkiye, Mısır ve İsrail'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda onlarca hasta, Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gördü. İsrail tarafından 17 Kasım'da Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında kendi evinde yaralanan 12 yaşındaki Ameer Nemnem, babası Muhammed Nemnem'le, 6'ncı tahliyede Türkiye'ye getirilen kafile içerisinde yer aldı. Uçağın Etimesgut Havalimanına inmesinin ardından yaşadığı duygu dolu hislerle apronda secde eden baba Muhammed Nemnem'in o anları ise hafızalara kazındı. Sağ gözünden ve sağ kulağından yaralanan Ameer Nemnem, Bilkent Şehir Hastanesinde Türk doktorlar tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Baba Nemnem, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk geldiklerinde oğlu Ameer'in sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek, Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen tedavi sürecinin oldukça başarılı geçtiğini ve şu anda oğlu Ameer'in genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu kaydetti.

"Hiçbir aksama yaşanmadan tedavi süreci ilerledi"

Oğlu Ameer'in Türkiye'de sağ gözünden ve sağ kulağından olmak üzere iki operasyon geçirdiğini dile getiren Baba Nemnem, "Çok şükür şu an yaklaşık olarak yüzde 70 oranında görebiliyor. Daha sonra kulağından da ameliyat oldu. Doktorlar işitme cihazı kullanmasını önerdi çünkü kulağın iç kısmı çok ciddi zarar görmüş ve yapılabilecek işlem sınırlıymış. Şu an işitme cihazı ile tedavi sürüyor. Bütün bu süreçler Ameer'in tedavisinin son aşamalarıydı. Bu başarıda şehir hastanesinde görev yapan doktorların çok büyük katkısı oldu. Gerçekten çok ilgili ve hazırlıklıydılar. Hiçbir aksama yaşanmadan tedavi süreci ilerledi" ifadelerini kullandı.

"Allah'a şükretmek için secde ettim"

Gazze'de yaşadığı zorluklar ve çocuğunun tedavisi için Türkiye'ye gelmiş olmanın verdiği mutluluktan dolayı uçaktan iner inmez secde ettiğinin altını çizen Baba Nemnem, "İlk başta beni refakatçi olarak kabul etmemişlerdi. Mısır'dan tekrar Gazze'ye gönderilecektim. Ancak son anda Türkiye'ye çıkış iznim verildi. Allah'a şükretmek için secde ettim, Gazze'de bıraktığım çocuklarım için dua ettim ve onları Allah'a emanet ettim. Secdemin başka hiçbir anlamı yoktu çünkü yaşadığımız şartlar çok ağırdı ve yalnızca bir ebeveyn çocuğa eşlik edebiliyordu. O dönemde Ameer ile ben hastanedeydik, eşim ve diğer çocuklarım başka bir yerdeydi. 17 Kasım 2023'ten bu yana çocuklarımdan ve ailemden uzağım" dedi.

"Çocuğumu bu kadar iyi bir durumda görebileceğimi hayal bile edemezdim"

Türkiye'de verilen sağlık hizmetinin beklentisinin oldukça üzerinde olduğunu söyleyen Nemnem, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuğumu bu kadar iyi bir durumda görebileceğimi hayal bile edemezdim. Bu gelişme, hem bizim dualarımız hem de sizin dualarınız ve tabii ki Türk doktorların emeği sayesinde gerçekleşti. Çocuğumun durumu Türkiye'de tedavi edilmeliydi, çünkü nöroloji ve beyin cerrahisi alanında Türkiye'nin uzmanlığı biliniyor. Ameer'in yaralanması başındaydı. Durumu çok yakından takip edildi. MR, röntgen gibi tüm tetkikleri eksiksiz yapıldı. Daha önce de söylediğim gibi Ameer'in durumu çok riskliydi, ama Türk doktorlar bizi çok rahatlattı. Şu an gözünde yüzde 70 oranında iyileşme var. İleride tamamen iyileşeceği söylendi. Kulağı da eskisi gibi olacak inşallah. Çocuğum şu an hayattaysa, önce Allah'ın, sonra bu doktorların sayesinde. Onu bana geri verdiler."

Öte yandan, Nemnem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk hekimlerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savaşın içinden şifaya: Gazze'li Ameer'in Türkiye yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 05:34:56. #7.13#
SON DAKİKA: Savaşın içinden şifaya: Gazze'li Ameer'in Türkiye yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.