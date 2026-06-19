Artvin'de Yüksek Yoğunluklu Konut Projesine Tepki - Son Dakika
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Artvin'de Yüksek Yoğunluklu Konut Projesine Tepki

19.06.2026 12:30  Güncelleme: 12:51
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesine karşı İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu, CHP ve SOL Parti temsilcileri basın açıklaması yaparak projenin kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesindeki Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesine tepki gösteren İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyon Başkanı Mustafa Faruk Altun projenin kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu savundu. Altun, "Geçmişte trafik yoğunluğu ve gürültü gerekçesiyle yapılaşmaya uygun görülmeyen bu alanın bugün yüksek yoğunluklu konut projesine açılması kabul edilemez. Şeffaf olmayan süreçlere ve kamu yararının ikinci plana itilmesine karşıyız. Şavşat sahipsiz değildir" dedi.

İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu, Şavşat şehir merkezinde bulunan ve halkın önemli dinlenme alanlarından biri olarak görülen Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesine karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya SOL Parti ve CHP temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, yaptığı açıklamada, Şavşat'ın geleceğine sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Bugün burada herhangi bir kişiyle, kurumla ya da siyasi anlayışla hesaplaşmak için değil, Şavşat'ın geleceğine sahip çıkmak, kamu vicdanının sesi olmak ve hepimize ait ortak değerlerin korunmasını talep etmek için bulunuyoruz. Şavşat yalnızca üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değildir; tarihiyle, doğasıyla, kültürel mirasıyla ve insanıyla gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumuz ortak emanetimizdir. Bu nedenle ilçemizin geleceğini ilgilendiren her konuda kamu yararını esas alan bir anlayışla hareket etmeyi görev kabul ediyoruz" diye konuştu.

"BU SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şavşat'ın modernleşmesine, depreme dayanıklı yapılara kavuşmasına ve vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasına karşı olmadıklarını söyleyen Altun, şöyle devam etti:

"Ancak şeffaf olmayan süreçlere, kamuoyundan bilgi saklanmasına, tarihi ve kültürel değerlerin göz ardı edilmesine ve kamu yararının ikinci plana itilmesine karşıyız. 'Cittaslow' unvanıyla övünürken Şavşat'ı yüksek katlı beton yapılarla kuşatmaya çalışmak, sakin şehir anlayışının tabelaya indirgenmesine yol açacaktır. Bu nedenle tüm yetkili kurumları söz konusu proje ve süreçlerle ilgili kamuoyunu eksiksiz biçimde bilgilendirmeye davet ediyoruz. Şeffaflık, hukuk ve kamu yararı ilkelerinin egemen olduğu bir yönetim anlayışı hepimizin ortak beklentisidir. Bizler bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü inanıyoruz ki Şavşat sahipsiz değildir."

"ŞAVŞAT'TA KONUT İHTİYACI VAR ANCAK YAPILACAK YER BURASI DEĞİLDİR"

CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk de, ilçede konut ihtiyacının olduğunu ancak yapılacak yerin yanlış seçildiğini dile getirerek, "Buraya adeta bir mahalle inşa etmeye çalışıyorsunuz. Şu anki hesaplamalar bu yönde. Evet, Şavşat'ta konut ihtiyacı var; ancak yapılacak yer burası değildir. TOKİ'nin nerede yapılaşma yaptığını biliyoruz. Burada yapılacak konutun iki katı büyüklüğünde alternatif alanlar var ve bunun adresini de gösteriyoruz. Eğer Şavşat'a bir şey yapmak istiyorsanız, en değerli arsaya herkes yapar, önemli olan doğru yerde doğru projeyi hayata geçirmektir" dedi.

"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY HAKSIZLIĞA KARŞI DURMAKTIR"

SOL Parti İlçe Başkanı Ebabekir Keskin,  "Bugün Türkiye'de ekonomiden bahsedildiğinde beton ekonomisi akla geliyor. Mevcut iktidarın Şavşat'taki temsilcisi de belediye başkanıdır. Onun da projeleri betonun dışında değildir. Şavşat'ta nefes alabileceğimiz başka bir alan gösterebilir misiniz diye sorsak, bunu gösterebilecek bir anlayış yok. Burayı betona gömdüğünüz zaman alternatif bir park da yok. Bu nedenle herkes kendisinden bekleneni yapıyor. Söyleyecek başka bir şey yok. Bizim yapmamız gereken tek şey, ülkede olduğu gibi Şavşat'ta da bu haksızlığa karşı direnmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Yüksek Yoğunluklu Konut Projesine Tepki - Son Dakika

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