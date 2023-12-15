Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki

GAZİANTEP - Gaziantep'te scooter ile yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada çarptığı Ezgi Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin 28 günde tahliye edilmesine aileden sert tepki geldi. Aile kızlarının katilinin dışarıda serbest dolaştığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Gaziantep'te 12 Nisan 2022 tarihinde akşam saatlerinde Batıkent mevkiinde gerçekleşen kazada Osman S. idaresindeki otomobil, scooter ile evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü Osman S. (17), yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarpmıştı. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencileri Ezgi Yiğit ve İrem Şimal Toprak'a çarpmış ve feci kazada iki arkadaştan Ezgi Yiğit hayatını kaybederken, İrem Şimal Toprak ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan İrem Şimal Toprak, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ezgi Yiğit doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, İrem Şimal Toprak ağır yaralanmıştı. Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen 17 yaşındaki Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Lise öğrencisi Ezgi Yiğit'in ailesi, sürücü Osman S.'nin 28 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"Sanık dışarıda serbest dolaşıyor"

Feci kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, "O günden bugüne bizim hayatımız zindan oldu. Bizi karanlıkta yaşamaya mahkum ettiler. Bizim hayatımız alt üst oldu ama mahkemede veya olaylarda hiçbir değişim olmadı. Sanık dışarıda serbest dolaşıyor. Yani devletin bazı kurumları, bazı çalışanları Osman S.'yi aklama kurumu gibi hareket ediyor. Biz kızımızı kaybettik, 28 gün sonra Osman S.'yi serbest bıraktılar, defalarca çıkan raporlarda kızımı aslı kusurlu buldular. Madem elinizde bir kamera görüntüsü yok, bu kusuru nasıl tespit ettiniz. Biz bir anlam veremiyoruz. Eğer onların mantıklı bir cevapları varsa bizi de aydınlatsınlar. Biz de kızımızın kusurlu olduğunu bilelim hiç olmazsa tamam diyelim, başımız üstüne, yani bir kabullenelim ama bu haksızlığı kabullenemiyoruz. Bize yapılan haksızlık çok büyük bir haksızlık. Şu an biz devlette bağımsız hakimlerin olduğuna hala inanıyoruz. Yani kendi özgür iradeleriyle karar verecek insanların bulunduğuna inanmak istiyoruz. Çünkü bugüne kadar Ezgi hakkında yapılanlar özgür irade kararı değildi. Onlar bir şekilde yönlendirilmiş, mahkeme kararlarını söylemiyorum. Bilirkişi, emniyet, yani onlar tarafsız kararlar değildi. Ama inanıyoruz ki mahkemenin tarafsız karar verecek" dedi.

"Bilirkişi raporlarında Osman S. tali kusurlu, kızım asli kusurlu gösterildi"

Baba Şahin, "Osman S. tutuklandıktan 28 gün sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine 3-4 defa bilirkişi raporu alındı. Bu bilirkişi raporlarında Osman S. tali kusurlu kızım asli kusurlu gösterildi. Yani bu bizim ciğerimizi birkaç defa daha yaktı. Her çıkan bilirkişi raporu bizi bir defa daha sarstı. Ciğerimizde yanan ateşe, sanki benzin döküp yangını harladılar. Biz sözün bittiği yerdeyiz, artık konuşamıyoruz. İnanın şu size konuşurken kelimeler boğazıma düğümlenerek çıkıyor. Çünkü benim kızım o benim için çok değerliydi" şeklinde konuştu.

"Bizim ışığımızı söndürdüler"

Baba Şahin, "Kızımın saçının bir tek teline S. ailesinin tamamını değişmezdim. Biz iyi bir aileydik, güçlü bir aileydik, güçlü bağlarımız var ama bizim ışığımızı söndürdüler. Bizi çok sarstılar. Biz şu anda yaşadığımızın o güzel yaşamımızda gülemiyoruz. Kahkaha atamıyoruz, sırıtıyoruz, sadece sahte gülüş yapıyoruz. Biz içimizden gelerek sevinemiyoruz artık. Bir defa yürek acı çekti mi, yürek insana hep doğruyu söyler. Beyin istediğini söyler ama yürek hep doğruyu söyler. Yürek müsaade etmiyor. Onun için biz peşindeyiz. Bu can bu tende olduğu sürece peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Kazadan yarım saat önce bana mesaj attı"

Kazadan 30 dakika önce feci kazada hayatını kaybeden Ezgi'nin babasından öğretmeni ve arkadaşlarıyla kutlama yapmak için izin aldığını ve attığı mesajdan 30 dakika sonra kazanın gerçekleştiğini söyleyen Yiğit, "Kızım değerli bir insandı. Çalışkan bir çocuktu, geleceği parlak bir çocuktu. Matematikte 40'ta 40 soru çözüyordu. O sene sınava girecekti. Kazadan yarım saat önce bana mesaj attı. 'Baba biz Umut hoca ile iftar yapacağız. Ondan sonra eve geleceğim diye, tamam kızım dedim olur' dedim. Zaten ondan 30 dakika sonra haberini aldık. Daha önce dershaneye gidiyordu. Kolejde deneme sınavında 1. olmuştu Umut hocası kutlamak için çağırmıştı. Yaşadığı hayat bu kadarmış. Yaşadığı sürece güzel bir hayat yaşadı ama arkasında bize de enkaz bıraktı gitti" diye konuştu.

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada maktul avukatlarının Osman S.'nin tutuklanma talebi reddedilirken, 21 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti.

Hazırlanan raporda sanık 'tali', maktul 'asli' kusurlu'

12 Nisan 2022 tarihli kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşaklara yaklaşırken ve yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığı için 'tali kusurlu' olduğu, scooter sürücüsünün ise 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiğinden dolayı 'asli' kusurlu olduğu vurgulandı.

Karayolları Trafik Kanunu'na vurgu yapan bilirkişi raporuna göre ise otomobil sürücüsünün kazada 'tali kusurlu' olduğu, scooter sürücüsünün ise 'asli kusurlu' olduğu paylaşıldı.