Seçer: "Düsturumuz çalışmak"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sorumluluklarının biliciyle bayram-seyran, gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Huzur içerisinde çalışmak enerjimizi de diri tutuyor, kavgayla, gürültüyle bu işler olmuyor" dedi.

Seçer, Kurban Bayramının son gününde Mezitli ilçesindeki Kuzucubelen, Akarca, Fındıkpınarı, Sarılar ve Tepeköy mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi. İlk ziyaretini Kuzucubelen Mahallesi'ne gerçekleştiren Başkan Seçer, mahalle halkının bayramını kutladı. Seçer, ikinci kez seçilmesinin yönetimin istikrarı için önemli olduğuna değinerek, "Bu başkan olarak beni de beraber çalıştığım arkadaşlarımı da onure etti. 12 bin insan çalışıyor. Çalışan, ancak görünmeyen birçok kahraman var" ifadelerini kullandı.

Mevcut imkanlar içerisinde her şeyi en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden Seçer, "Yol da yapıldı, sosyal destek de verildi. Yaşlı insanlara da bakıldı, öğrencilerin de derdi dinlendi, herkese dokunuldu. Belediyeye gelen kaynak bir emanet olarak görüldü. Her kuruşunun vebalinin ağır olduğu bilinciyle halkın parası halka aktarıldı" diye konuştu.

Ardından Akarca Mahallesi'ne giden Seçer, vatandaşların bayramını kutladı ve taleplerini dinledi. Yaylalarda yazın artan nüfus nedeniyle yaşanabilecek su sorununa ilişkin önlem almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Seçer, "Böyle yüksek ve köy yerlerinde bazı şikayetler geliyor, onları da gideriyoruz. Tankerle bile su taşıtıyoruz ve her yere gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Uyumlu bir 5 yıl geçirmek istiyoruz"

Muhtarların büyük bir çoğunluğunun Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalıştığını ve bu sayede mahallelere hizmetlerin daha hızlı gittiğini söyleyen Seçer, "Muhtarlarımızdan bu yüzden memnunuz. Mersin'de çok büyük değişiklik oldu, 7 ilçe belediye başkanı değişti. Vatandaşa hizmet yaparsan 'kim tutar seni?' der ve destek olur ama hizmet yapmasan biletini keser. Büyükşehir, küçük şehir ayrımı olmadan da uyumlu bir 5 yıl geçirmek istiyoruz" diyerek, Akarca halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Mersin'e yaptığımız en önemli hizmet ayrımcılığı ortadan kaldırmak"

Mersin'e yaptıkları en önemli hizmetin ayrımcılığı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Seçer, "Biz ayrımcılık istemiyoruz. Herkes zarar gördü, millet kavga sevmiyor. Biz bunu hep anlatmaya çalıştık. Meclis toplantılarını izlediniz mi? Her ay kavga ediyorduk, yorulduk. Huzur içerisinde çalışmak enerjimizi de diri tutuyor, kavgayla, gürültüyle bu işler olmuyor. Mersinimize çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersinimiz de ülkemiz de hizmetin en güzeline layık. Bunu hak ediyor, yapacağız ve başaracağız" dedi.

Seçer, Fındıkpınarı'nda esnaf gezdi, halkın bayramını kutladı

Daha sonda Fındıkpınarı Mahallesi'ne giden Seçer, burada mahalle esnafını ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı. Büyükşehir tarafından Fındıkpınarı'na kazandırılan katlı otopark ve pazar yerini de inceleyen Seçer, mahalle halkının yoğun sevgisi ve memnuniyetiyle karşılaştı. Ziyaretlerini Sarılar Mahallesi ile sürdüren Seçer, burada mahalle halkı tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı. Sarılar'da vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek cevap veren Seçer, bayramlarını kutladı.

Mezitli'deki son ziyaret Tepeköy Mahallesi'ne oldu

Son ziyaretini Tepeköy Mahallesi'ne gerçekleştiren Seçer, mahalle halkının bayramını kutlayarak, Türkiye'de bolluk, bereket, huzur ve mutluluğun hakim olmasını temenni etti. Vatandaşın huzur ve hizmet istediğini söyleyen Seçer, "Mersin'de çalışan, vatandaşa giden ve hizmet eden kazanır. Mersin'in 806 mahallesine, her yere ulaşmaya gayret ettik. Mersin tarihinde, büyükşehirlerde bu kadar çok gezen başkan sayısı azdır. Her yere gitmeye çalıştık" diyerek herkese dokunmaya gayret ettiğini söyledi.

"Yeter ki sen üret, bizde her hizmet var"

Tepeköy'de bulunan orman yolunun Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olmamasına rağmen büyük bir kısmını tamamladıklarını söyleyen Seçer, paket atıksu arıtma tesisini de yaptıklarını kaydetti. Aynı zamanda fide-fidan, sulama borusu, gübre desteği ve zirai ilaç gibi birçok desteği de sunduklarının altını çizen Seçer, "Bizde yok yok, yeter ki sen üret. Özellikle kadınları önemsiyoruz, kadınlar çalışsın, üretsin ve eve katkı yapsın. Aynı zamanda tarımda Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğini de açıklamıştım. Siz en büyük parayı elektrik faturasına ödüyorsunuz. GES projesi yapın, bizden proje desteği alın. Biz verdiğimiz sözü mutlaka yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim düsturumuz çalışmak" diyen Seçer, sorumluluklarının biliciyle bayram-seyran, gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadıklarını ifade eden Seçer, "Türkiye'de adaletsizlikten şikayet ediyorsak adaletsizlik ve ayrımcılık yapmayız. Bunu geçtiğimiz 5 yılda hiçbir yurttaşım görmedi, ikinci 5 yılımızda da görmeyecek" diye konuştu. - MERSİN