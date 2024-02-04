Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Toptancı Hal Kompleksi\'nin Anahtar Teslim Törenine Katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temeli 16 yıl önce atılan ve çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılan Erdemli Toptancı Hal Kompleksinin anahtar teslim törenine katıldı.

Hal Kompleksinin içerisinde 105 dükkan, 1 restoran, 2 banka şubesi, toplantı salonu, kantin, sandık depolama alanı, kantar ve güvenlik binası yer alıyor. Konuşmasına Erdemli için değerli ve önemli bir tesisi açacaklarını belirterek başlayan Başkan Vahap Seçer, "Her şeyin başı birlik, beraberlik. Bir olursak, birlik olursak, iri olursak, diri olursak açamayacağımız kapı, aşamayacağımız engel yok. Amacımız ülkemizi kalkındırmaksa, Mersin'e, Türkiye'ye, milletimize hizmet etmekse; gelişiriz, kalkınırız, refah düzeyimiz artar. Her alanda dünya ile rekabet ederiz" dedi.

Açılışı yapılan halin temelini atan geçmiş dönem Erdemli Belediyesi Başkanlarından Musa Mutlu'nun yanı sıra ilk günden beri emek vermiş tüm belediye başkanlarına teşekkür eden Seçer, "Yaklaşık 14 yıllık süre içerisinde belediyelerimizde görev yapan başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu

Çiftçiliğin meşakkatli olmasının yanı sıra kazanılan her kuruşunun helal olduğu bir meslek olduğunu vurgulayan Seçer, komisyonculuk mesleğinin de zorlu olduğundan söz ederek, "Bu iş sabahın ayazında ve kör karanlığında başlar, komisyoncunun düzeni olmaz. Yaşam düzeni bozulur, gündüz yatar, gece çalışır. Böyle meşakkatli bir iştir. Sattığı ürünün fiyatını hem alıcıya hem temsil ettiği üreticiye beğendirmek zorundadır" şeklinde konuştu.

Halin geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrasında kente gelen depremzedelere yaklaşık 1 yıl boyunca ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Seçer, "Burası insanlara zor gününde ev sahipliği yaptı" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 60 dönüm üzerine yapılan Erdemli Toptancı Halinin 88 milyon TL'ye mal olduğunu ancak güncel rakamlarla 200 milyon TL maliyetinin olacağını dile getiren Seçer, tesis içerisinde bulunan 105 işyerinin hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"Biz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"

Erdemli'nin tarımsal üretimin yoğun olduğu bir bölge olduğunun ve bu üretimin de raf ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle gerçekleştirildiğinin altını çizen Seçer, "Ben her fırsatta Erdemli'yi çok sevdiğimi söylerim. Çünkü çalışkan insanı seviyorum. Bu bölge önemli ve değerli ürünler üretiyor, ekonomiye katkı sunuyor, Erdemli kazanıyor, Mersin kazanıyor ama yurtdışına ihraç kalemi olarak gittiği zaman da Türkiye kazanıyor. Onun için bu bölgeyi seviyorum, takdir ediyorum. Çalışkan insan çalışkan insanı sever. Biz çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin geleceğine, aydınlık yarınlarına inanıyorum"

Anamur, Bozyazı ve Mut Hali için de çalışmaların süratle devam ettiğini ve tahsis beklediklerini dile getiren Seçer, "Bu bölgenin her tarafında üretim var. Bunun değerini bilmek lazım. Liman var, sanayi var. Türkiye adına umutlarım çok fazla. Türkiye'nin geleceğine, aydınlık yarınlarına inanıyorum" dedi. Üreticinin ürünlerinin en az hasar ile toptancı hallerine ulaşması için Büyükşehir olarak 5 yıl içerisinde önemli yol çalışmaları yaptıklarından söz eden Seçer, Erdemli ilçesinde şimdiye kadar 145 bin ton asfalt kullanarak yaklaşık 300 kilometre sathi kaplama, 60 bin metrekare de kaldırım çalışması yapıldığını aktardı.

"Tarımsal Hizmetler Dairemiz Türkiye'nin en iyi çalışan tarım dairelerinden biridir"

Tarımsal destekleri önemsediklerini ve geride kalan 5 yıl içerisinde fide-fidan desteğinden sulama borusu desteğine, küçükbaş hayvan desteğinden güneş enerjisi paneli desteğine birçok kalemde üreticinin yanında olduklarını hatırlatan Seçer, bu desteklerden 13 ilçedeki tüm üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda adalet içerisinde faydalandırıldığını kaydetti. Seçer, "Tarımsal Hizmetler Dairemiz bana göre Türkiye'nin en iyi çalışan tarım dairelerinden biridir. Bunlarla da övünç ve gurur duyuyorum" dedi.

"13 ilçemizin hepsi bize eşit mesafede, hiç fark yok"

Törene gelen ve köylerde yaşayan kadınlara kısa süre içerisinde Erdemli'de hizmete açılacak olan Hanım Evinin müjdesini de veren Seçer, "İlkini Tarsus'ta açtık ama ikincisini Erdemli'ye açıyoruz, Silifke'ye, Anamur'a, Bozyazı'ya, Aydıncık'a, Mut'a da açacağız. 13 ilçemizin hepsi bize eşit mesafede, hiç fark yok" diye konuştu.

"Erdemli Otogarı için tahsis bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erdemli halkına yeni bir otogar yapmayı en az onlar kadar istediğini ancak yapılacak yer konusunda ilçe belediyesi ile farklı düşündüklerini ve gelinen noktada Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsis beklediklerini söyleyen Seçer, "Tahsisin verilmesi halinde 1 yıl sürmez, hemen yapılır" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz sizler için memnuniyetle çalışıyoruz"

Yapılan tüm hizmetlerin vatandaşın parası ile yapıldığı bilinci ile hayata geçirildiğini dile getiren Seçer şunları kaydetti: "Bu kaynaklar sizin ve bu kaynaklar sınırlı. Bizim amacımız bunu adaletli dağıtmak, onun için mücadele ediyoruz. Harcayacağımız ve harcadığımız para bizim paramız değil, sizlerin emaneti. Bunun vebali büyük, sorumluluğu ağırdır. Onun bilinci ile çalışıyoruz. Emin olun size en doğrusunu, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de gece gündüz sizler için memnuniyetle çalışıyoruz. Gurur duyarak çalışıyoruz."

Hizmete açılan halin Erdemlili üreticiler için çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen İbrahim Dölek isimli çiftçi, "Çok gerekliydi. Gayet memnunum. Bütün üreticiler çiftçiler faydalanacak. İlk defa Erdemli'ye böyle bir yatırım geliyor" derken, Kocahasanlı Mahalle Muhtarı Adem Arslan ise "Yıllarca derme çatma yerlerde komisyonculuk yapıldı, çok gerekliydi bu yatırım. Yıllardan beri yılan hikayesine dönen bir hal idi, Vahap Başkanımız sayesinde çözüldü" dedi.

Konuşmaların ardından halin içerisinde yer alan dükkanlar hak sahiplerine teslim edildi. Dükkanların kapısını Başkan Seçer ile birlikte açan hal esnafı, kompleks dolayısıyla Seçer'e teşekkürlerini ilettiler. - MERSİN