Seçer: "Su faturalarına bir müddet zam olmayacak"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su faturalarında belli bir müddet mecburi olan Tefe-Tüfe artış uygulamaları dışında fiyat artışı olmayacağını belirterek, "Bunun sözünü de başkan olarak size veriyorum" dedi.

Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinin sonuncusunda Silifke ilçesinde yaşayan vatandaşlarla bir ayara gelerek bayramlarını kutladı. İmamlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, "Köylü yolları düzgün olsun, çöpü zamanında alınsın, susuz kalmasın, içme suyu olsun, mümkünse kanalizasyon olsun ister. Köylünün bölgesi tarım bölgesidir. Onların çalışmalarına katkı olsun, kazançlarına katkı yapılsın, tarım destekleri olsun isterler. Bunları belediyeler yapabilir" diye konuştu.

"Bayram-seyran, hafta sonu, yaz-kış, soğuk-sıcak dinlemiyoruz, çalışıyoruz"

Hizmetleri herkese eşit bir şekilde ulaştırdıklarını vurgulayan Seçer, "Bayram-seyran, hafta sonu, yaz-kış, soğuk-sıcak dinlemiyoruz. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. Kuraklık nedeniyle yüksek bölgelerde su sorunun yaşandığını kaydeden Seçer, "MESKİ teyakkuzda, bu sorunları en aza indirmeye gayret ediyoruz. İmamlı'da şu anda kayda değer bir su sorunu yaşanmıyor. Eylül ayından sonra Uzuncaburç'ta yaptığımız revizyon projesiyle hem Erdemli'nin mahallelerine hem Silifke'nin 31 mahallesine o kaynaktan su verebileceğiz. İmamlı'yı da o kaynaktan besleyeceğiz" diyerek, kurak mevsimlerde de daha fazla su kaynağına erişim imkanının olacağını belirtti. Seçer, mahalle ziyaretinin ardından, İmamlı Mahallesi'ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İmamlı Mahallesi Şehitliği Anıtını ziyaret etti.

"Hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz"

Sonrasında Yenibahçe Mahallesi'nde de hemşerileriyle buluşan Başkan Seçer, geçmiş bayramlarını kutladı. Mersin'deki bütün yollara ilişkin ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi farkının olmadığını hatırlatan Seçer, "Herkes görevini yapacak, herkes işini yapacak ama birimizin yetişmediği yerde de diğerimiz ona yardımcı olur. Biz grup yollarını yaparız ama ara sokaklarda sorun varsa bu bizim işimiz değildir deyip ekipleri toparlayıp gitmeyiz" sözlerine yer verdi.

"Suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor"

Keşlitürkmenli Mahallesi'nde de vatandaşların geçmiş bayramlarını kutlayarak konuşmasına başlayan Seçer, "Su değerliydi, bu iki senede daha da değerli oldu. Suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Sizler için sağladığımız içme suyunu sulama suyu olarak kullanmamanız gerekir. Bu yasal olarak da uygun değil. Kaçak olarak su kullanan insanları bize bildirmeniz lazım. Sizin suyunuzu çalıyor, siz suya fatura ödüyorsunuz. Gereksiz yere suyu tüketiyor çünkü fatura ödemiyor" diyerek, MESKİ'nin de bu nedenlerden dolayı maliyetlerinin arttığını söyledi.

"Hizmetler yapılıyor, makine gibi çalışıyoruz"

Seçer, ayrıca çok sayıda otobüsü de Mersin'e kazandırdıklarını ve her bölgenin ulaşım sorununa çözüm ürettiklerini söyledi. Eski otobüslerin yerine Türkiye'de örneği olmayan yeni 272 otobüsü kullanıma sunduklarını kaydetti. Bütçenin açık olmaması için doğru yönetilmesi gerektiğini kaydeden Seçer, "Otobüs sorununu çözelim derken sizin yollarınızı yapamazsak olmaz. İşte yöneticilik budur. Kentimizi mevcut kaynaklarla en iyi şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. İyi işler yapıyoruz ki, bakın 2019'dan bu yana burada oy oranımız yaklaşık olarak 30 puan artmış. Desteğinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Hizmetler yapılıyor, makine gibi çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmette adaletliyiz"

Çaltıbozkır'ı da ziyaret eden Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, "Çaltıbozkırlıları, çalışan, üreten insanları seviyoruz. Hizmette adaletliyiz. Herkese hizmet veriyoruz. Yaptığımız yolu herkes kullansın diye yapıyoruz. Üretici kadınları, küçük üreticileri seviyoruz ve destekliyoruz. Daha da artsın istiyoruz" diye konuştu. Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Seçer, "Ben çalışkan insanları seviyorum. Emin olun çok saygı duyuyorum" dedi.

Seçer, 5 yıl önce dağıtımını yapılan lavantaların bahçesini gezdi

Seçer mahalle ziyareti sonrasında Çaltıbozkır'da yer alan lavanta bahçesini ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifini ziyaret etti. Üreticilerle bir araya gelen Başkan Seçer, 'kolay gelsin' dileklerinde bulundu. Lavanta bahçesini ziyaret eden turistler ile de selamlaşan Seçer, burada da yoğun bir ilgi ile karşılandı. Seçer, bahçeye yaptığı ziyarette, "Distilasyon ünitesi de kurduk. Şuan da bu tabloları görmek bizleri mutlu ediyor. Lavanta ürünleri, lavantadan elde edilen yağlar üreticilere ek bir gelir kaynağı sağlıyor. 5 yıllık görev süremiz içerisinde Silifke'mizin 88 mahallesine de hizmetlerimiz devam edecek. Mersin'imizin her noktasında hizmette kusur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Su faturalarına bir müddet zam olmayacak"

Hayatın her alanında tüm ürünlerin fiyatının arttığını söyleyen Seçer, "Bütün maliyetler 5 yılda 7 kat artmış. Bizim maliyetlerimiz 7 kat değil, 17 kat arttı. Şimdi bu şartlarda biz bu gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Hiçbir belediye başkanı bedelli sunduğu hizmetleri çok pahalı yapmaz" diye konuştu. Ücret alınan hizmetlerin ucuzlatılmasının sonucunda başka hizmetlerin aksatılabileceğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Bu süreç içerisinde uzun süre ilaveten su fiyatlarında bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Biz 5 yıldır MESKİ yatırımlarına ne bir kredi kullanabildik, ne bir hibe alabildik. Avrupa Birliği, deprem kapsamında kredi verdi. Bunun içinde içme suyu, kanalizasyon, arıtma var. Şimdi ben rahatladım. Su faturalarında belli bir müddet mecburi olan Tefe-Tüfe artış uygulamaları dışında fiyat artışı görmeyeceksiniz. Bunun sözünü de başkan olarak size veriyorum."

"Siz yeter ki üretin, Mersin Büyükşehir tarıma destek veriyor"

Seçer'in Silifke'deki son mahalle ziyareti Sarıaydın Mahallesi oldu. Burada da vatandaşlara seslenen Seçer, yollardan küçükbaş hayvan desteğine, köprülerin yapımından çocuk oyun parkı yapımına, fide-fidan desteğinden sulama borusu desteğine kadar pek çok desteğin mahalleye ulaştırıldığını belirterek, Tarımsal Güneş Enerji Santrali Projesine başvuruların başladığını duyurdu. Seçer, "Fide, fidan, hayvancılık, alet, ekipman birlikler vasıtasıyla sulama borusu desteği vermişiz. Siz yeter ki üretin, Mersin Büyükşehir tarıma destek veriyor, desteği de artırıyor. Geçtiğimiz beş yılda toplam 725 milyon lira destek vermiştik. Tarımı önemsiyorum. Destek böyle olur. Üretim yapsın, kadın yapsın, küçük aileler çalışsın, emek etsin, hayvancılık yapsın, sebze meyve yetiştirsin biz destek olalım, onlara para kazanmasını öğretelim. Bizim arzumuz bu. Onun için sürekli muhtarımızı, Tarım Daireyi rahatsız edin. Bu tarım desteklerinden yararlanın" diye üreticilere seslendi. - MERSİN