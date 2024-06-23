Şehadetinin 102. yılında torunlarından ziyaret

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Manisa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda kente ilk giren öncü birliklerinde yer alan ve şehit düşen Beypazarlı Hasan Onbaşı'nın torunları 102 yıl sonra dedelerinin mezarını ve isminin verildiği sokağı ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan şehit torunlarına Manisalı yerel tarihçi Erkan Akbalık eşlik etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden olan Hasan Onbaşı, 102 yıl önce Atatürk'ün kurduğu ordu ile Yunan işgalinden kurtarmak için geldiği Manisa'da arkadaşları ile birlikte şehadet mertebesine ulaşarak Manisa toprakları ebedi ikametgahları oldu. Geçtiğimiz yıl İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilen ve yerel tarihçi Erkan Akbalık'ın yoğun çabalarıyla Manisa'nın kurtuluşunda ilk şehit olan Aksaraylı Onbaşı Zülfikar, Beypazarlı Onbaşı Hasan, Bursalı Er İsmail ve Yusuf oğlu İbrahim'in isimleri Şehzadeler Belediyesi tarafından şehit düştükleri topraklardaki sokaklara verilerek ölümsüzleştirildi.

Çıkan haberler üzerine Erkan Akbalık'a ulaşan Beypazarlı Hasan Onbaşının torunu öğretmen Ahmet Örücü, eşi Dilek ve oğlu Balamir Kaan Örücü ile birlikte görev yaptığı İstanbul Kartal'dan Manisa'ya gelerek Erkan Akbalık ile buluştu. İlk olarak dedesinin şehit düştüğü yerde yapılan ve günümüze kadar korunan şehitliğini ardından naaşının taşındığı Manisa Garnizon Komutanlığı Şehitliğindeki anıt mezarını ve şehit dedesinin isminin verildiği sokağı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında şehit mezarlarının ilk olduğu yerde yaşayan yaşlıların hatıralarını dinleyen şehit torunları duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul'da yaşamalarına rağmen ata toprakları olan Beypazarı'na da sık sık gittiklerini anlatan Ahmet Örücü, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek dedelerinin isminin sokağa verilmesinde emeği geçen başta Erkan Akbalık olmak üzere tüm Manisalılara teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan yerel tarihçi ve araştırmacı Erkan Akbalık, "Konu ile ilgili yazdığımız yazılar sonucu tanıştığımız şehidimizin torunu Ahmet Bey ve değerli ailesi dedelerini ziyarete geldi. Ziyaretlerinden biz çok mutlu olduk, eminim ki şehidimiz daha fazla mutlu olmuştur. O günleri tekrar yaşadık. Şehitlerimizin ruhları şad, geride kalanların ömürleri bereketli, sağlıklı ve uzun olsun." dedi. - MANİSA