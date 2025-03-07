Seher Ablası: Destek Eşlerin Gücü - Son Dakika
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Yerel

Seher Ablası: Destek Eşlerin Gücü

Seher Tülü, 11 yıldır eşine destek olarak evliliğin sırrını paylaştı: Kadınların desteği.

07.03.2025 14:26
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Mahallenin Seher Ablası, 11 yıldır eşinin en büyük destekçisi oldu

"Evliliğin en büyük sırrı kadınların eşlerine destek olması"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve mahallenin 'Seher Ablası' olan 41 yaşındaki Seher Tülü, 11 yıldır ev işlerinden arta kalan zamanda esnaf olan eşine de işyerinde destek oluyor. Evliliklerin en büyük sırrının kadınların eşlerine destek olması olduğunu vurgulayan Tülü; "Hem çocuklarıma bakıyorum hem eşime destek oluyorum" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Seher Tülü (41), çırak bulmakta güçlük çeken eşine çay ocağında yardım ederek aile bütçesine katkı sunuyor. Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki eşinin çay ocağına 11 yıl önce gitmeye başlayan Tülü, bu süreçte mahallenin de Seher Ablası odu. Ev işlerinden arta kalan zamanda eşine destek olmaya giden Seher Tülü, tost makinesinin başında aile ekonomisine katkı sağlıyor. 11 yıldır eşi Halil Tülü'nün en büyük destekçisi olan Seher Tülü, evliliklerin en büyük sırrının da kadınların eşlerine destek olması olduğuna dikkat çekti.

"Hem çocuklarıma bakıyorum hem eşime destek oluyorum"

Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini ifade eden Tülü; "22 yıllık evliyim ve 11 yıldır eşim bu işi yapıyor. Ben normalde kreşte yardımcı öğretmendim. Yardımcı öğretmenliği bıraktıktan sonra bir süre ev hanımı olarak kaldım. Sonra evdeki arta kalan zamanlarımda da ev işlerimden sonra eşime yardıma geliyorum. 11 yıldır bu mahalledeyiz. Herkesin burada Seher ablası oldum. Bundan da çok memnunum. En azından hem burada bir dostane bir durum oluşuyor hem de eşime maddi olarak destekte bulunuyorum. Evliliğin en büyük sırrı kadınların eşlerine destek olması. O yüzden bundan çok gurur duyuyorum. Çocuklarıma da çok iyi geliyor bu. Hem çocuklarıma bakıyorum hem eşime destek oluyorum. Bu şekilde zamanımı değerlendiriyorum. Ben başladığım zamanlarda çok fazla kadın görülmezdi çay ocaklarında. Ben ilk başladığımda erkekler benden çekinirlerdi. Ama kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her girdiği yeri çok güzelleştirirler. Bu her zaman böyledir. Kadınların her zaman arkasındayım. Kendimle gurur duyuyorum ve bu şekilde de eşime destek olmaya her zaman devam ediyorum" dedi.

Eşinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Halil Tülü ise "22 yıldır evliyiz. Eşim her zaman destek oldu bana. Her zaman yanımda olan eşim, işyerinde de en büyük yardımcım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seher Ablası: Destek Eşlerin Gücü - Son Dakika

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