Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen 'Geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları' programında şehit yakınları, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri aynı sofrada buluştu.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Toplumun farklı kesimlerini buluşturan programda Ramazan ayının manevi atmosferi ve dayanışma kültürü ön plana çıktı.

Program boyunca davetlilerle yakından ilgilenen Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, yapılan duaların ardından iftar açıldı.

Programda konuşan Şener, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Bugün burada şehit ailelerimiz, gazilerimiz, öksüz ve yetim çocuklarımız ile kıymetli aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Vakıf kültürümüz asırlardır toplumumuzda yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmıştır. Bizler de bu köklü geleneği yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Programa Adana Vakıflar Bölge Müdürü Sema Tufan Küçükduran, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Dinçer, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. - MERSİN