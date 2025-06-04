Şehit ailesinin büyük üzüntüsü: Şehitlik beraatı verildi ama SGK şehit saymadı - Son Dakika
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Yerel

Şehit ailesinin büyük üzüntüsü: Şehitlik beraatı verildi ama SGK şehit saymadı

04.06.2025 17:23
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Şehit ailesinin büyük üzüntüsü: Şehitlik beraatı verildi ama SGK şehit saymadı Şehit annesi Özlem Eraslan: "Şehit annesi olmak, onun gururunu yaşamak istiyoruz" Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu gazi olan ve 5 yıl süren tedavisi sırasında...

Şehit ailesinin büyük üzüntüsü: Şehitlik beraatı verildi ama SGK şehit saymadı

Şehit annesi Özlem Eraslan:

"Şehit annesi olmak, onun gururunu yaşamak istiyoruz"

KAYSERİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu gazi olan ve 5 yıl süren tedavisi sırasında 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehitlik beraatı verilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oğullarını şehit statüsünde saymadığını söyledi. Bu durumun kendilerini çok üzdüğünü dile getiren anne, "Şehit annesi olmak, onun gururunu yaşamak istiyoruz" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, 3 yıl boyunca GATA'da tedavi gördü. Ailesinin isteği üzerine memleketi Kayseri'ye getirilen İsmet Eraslan, burada tedavisi sürerken 29 Temmuz 2023'te şehit oldu. Askeri törenle şehitlikte toprağa verilen İsmet Eraslan'ın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehitlik beraatı verildi.

Tedavi sürecinin kolaylaştırılması için gazilik unvanı aldıklarını kaydeden baba İlhan Eraslan, SGK'nın oğullarını şehit saymadığını ve haklarını alamadıklarını söyledi. Baba Eraslan, "Şehit oğlum İsmet Eraslan, 2018 yılında Hakkari Şemdinli üst bölgesinde güdümlü füze ile yaralandı. 3 yıl Ankara'da GATA'da tedavi gördü. Bu süreçten sonra Kayseri'ye evimize geldik. 2 yılda Erciyes Üniversitesi'nde tedavi gördü. Tedavi sürecinde yüksek ateş nedeniyle çocuğum şehit oldu. Oğlumuzun şehitlik beraatını cumhurbaşkanımızdan aldık. Tedavi sürecinde gazilik aldığı için şehitliği verilmedi. Biz bunun verilmesini istiyoruz. Bu gururu yaşamak istiyoruz. Kayseri'de tedavi sürecinde sıkıntı yaşadığımız için gazilik ünvanını almıştık. Sonra da şehit oldu. Cumhurbaşkanımız beraatını verdi. Milli Savunma Bakanlığı da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da şehit saydı ama SGK gazi olarak gördüğü için şehitliğimizi vermedi. Biz şehitliğinin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehit annesi olmak, onun gururunu yaşamak istiyoruz"

Anne Özlem Eraslan ise, "Benim çocuğum 2018 yılında yaralandı. Bize göre İsmet 2018 yılında doğdu. 5 yıl boyunca ona baktım. Çocuk gibi büyüttük. Gecesinde babası, gündüzünde ben uğraştım. 2.5 yıl Ankara'da kaldı ve Kayseri'ye geldik, burada tedavi gördü. Çocuğumuza melek gibi baktık ve hiç incitmedik. Doktorlar 1 saat ömür biçmezken, Allah'ın takdiriyle 5 yıl yaşadı. 5 yıl sonrada Allah emanetini bizden aldı. Bizim için çok zor oldu. Şehitlik töreni düzenlendi, şehitliğe defnedildi. İsmet'in adına bir şey yaptırmak istediğimizde şehit görülmediği için bir şey yapamıyoruz. Biz şehit annesi, şehit babası olmak istiyoruz. Bizim tek suçumuz gaziliğini almak mıydı? Biz evladımızı bu vatana verdik. Bir tane İsmet'imiz vardı. 'Vatan sağ olsun' dedik. Çocuğumun haklarının verilmesini istiyoruz. Herkes verdi ama SGK'da ne oluyorsa çocuğumun şehitliği verilmiyor. Şehit annesi olmak istiyorum. Onun gururunu yaşamak istiyoruz. Her yerde şehit yazıyor ama yasal olarak da şehit ailesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Özlem Eraslan, Şemdinli, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailesinin büyük üzüntüsü: Şehitlik beraatı verildi ama SGK şehit saymadı - Son Dakika

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