Şehit Birol\'un ailesine \'Şehadet Belgesi\' teslim edildi

Kayseri'de 24 Şubat 2025 tarihinde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru İbrahim Birol'un ailesine 'Şehadet Belgesi' teslim edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; şehit İbrahim Birol'un ailesini makamında kabul ederek İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Şehadet Belgesi'ni teslim etti. Vali Çiçek yaptığı açıklamasında; "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ