Şehit Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yaparken yüksek ateş şikayeti nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

25 Temmuz 2025 tarihinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman, yüksek ateş şikayetiyle ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, Karaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Muhafız Er Karaman için İstanbul'da bulunan Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Kamuran Kesmen ve babası Birol İzgi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ercüment Tatlıoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, askeri personel ile Karaman'ın yakınları katıldı. Törende, acılı anne ve baba gözyaşlarını tutamazken, anne Kesmen, ayakta durmakta güçlük çekti. Bakan Göktaş ise acılı anneyle yakından ilgilendi. Törene katılan siyasi ve askeri isimler, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Karaman'ın naaşı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. - İSTANBUL