Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın Ödül Töreni Açıklandı

Yerel

Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, 13 Temmuz'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsünün ödül töreni tarihi belli oldu. 13 Temmuz tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşecek törenin detayları bugün düzenlenen programda açıklandı. Programa Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı.

Mustafa Cambaz'ın her zaman mağdurun ve hakkı yenen insanların yanında yer aldığını belirten Yenişafak Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Her gazeteci gibi Mustafa Cambaz da aynı zamanda fotoğrafçıydı. Fotoğrafçılığı sadece haber fotoğrafçılığı değil daha farklı alana taşımayı düşünmüş ve başarılı eserler üretmiştir. On binden fazla fotoğrafı vardır. Bu fotoğraflar ağırlıklı olarak tarihi sanatsal ve Türk milletinin bu topraklardaki tapusu niteliğinde olan eserleri kayda geçirmiştir. Türkiye'deki 118 çeşit il ve ilçelerdeki ulu camileri fotoğraflamış ve İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelerde kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş çeşmeleri fotoğraflamıştır. Aynı şekilde tabii ki Osmanlı mimarisi ya da Türk mimarisi açısından önem atfeden tarihi camilerin ve selatin camilerinin fotoğraflarını kayda almıştır. Yani Mustafa Cambaz adına fotoğraf yarışması düzenlerken yalnızca 15 Temmuz'da şehit olduğu için değil, Mustafa Cambaz aramızda olsaydı belki çok daha farklı eserler ortaya koyacaktı. Adına fotoğraf yarışması düzenlenmeyi her halükarda hak etmiş bir arkadaşımızdı. Filistin'de bir arkadaşımız var. Ama sadece onun fotoğrafına değil Filistin'de çekilen tüm fotoğraflara ve orada şehit edilen gazeteci arkadaşlarımıza ithafen bir ödülümüz olacak" dedi.

"Ödül töreniyle hem bu sanatı geliştirmek hem Mustafa Cambaz'ı anmak demokrasi şöleniyle birlikte ülkemizin geldiği noktayı paylaşacağız"

Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın üçüncüsünü bu sene gerçekleştirdiklerini anlatan Esad Sivri ise, "Her sene birbirinden farklı temada hikaye tamamlama konularımız vardı. Bu sene Demokrasi Adası bizim için yeni bir tema. Bildiğiniz gibi burası bakımsız ve ilgisizdi. Cumhurbaşkanımız burada yarım kalan demokrasi hikayesini tamamladı ve adayı restore etti. 15 Temmuz gibi demokrasimiz için önemli olan bugünde de hem şehidimizi anmak hem de demokrasimiz için şölen olan bir günü burada kutlamak bizim için çok önemli. Birbirinden değerli sanatçıların basın fotoğraflarını bizlerle paylaştılar. Jüri üyelerimiz bunları seçtiler. Biz de burada ödül töreniyle hem bu sanatı geliştirmek hem Mustafa Cambaz'ı anmak aynı zamanda demokrasi şöleniyle birlikte ülkemizin geldiği noktayı burada halkımızla paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8 bin fotoğraf gönderildi

8 bin fotoğrafın incelendiği yarışmada, 4 temel kategorinin yanı sıra 2 özel kategoride de ödül verilecek. Kazanan fotoğrafların, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda sergileneceği öğrenildi. Yarışmada kazanan fotoğraf sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtılacak.

Fotoğraf Yarışmasında Gazze'ye özel ödül verilecek

Gazze Özel Ödülü ismi verilen kategoride Filistin'de yaşananları kadrajına yansıtan fotoğraflar arasından seçilecek Gazze'nin sesini duyuran bir objektife özel ödül verileceği kaydedildi. - İSTANBUL