Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
14.06.2025 11:59
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İsrail-İran gerilimi Brent petrolü 5 ayın zirvesine taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. 13-14 Haziran'da benzine 1,46 TL, motorine 1,49 TL zam geldi. 17 Haziran'da ise her iki ürüne 1,70 TL zam bekleniyor. Öte yandan İran, Tel Aviv'e yönelik saldırı sonrası Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattı. Bu hamle, küresel akaryakıt ticaretini tehdit ediyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Brent petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken, döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte Türkiye'de pompa fiyatları yeniden yükselişe geçti. Akaryakıta gelen zamlar vatandaşı endişelendirirken, yeni artışların da kapıda olduğu bildirildi.

BENZİN VE MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam gelirken, 14 Haziran itibarıyla motorin fiyatı da 1,49 TL arttı. Zam sonrası büyük şehirlerde güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul

Avrupa Yakası:

  • Benzin: 48,39 TL
  • Motorin: 47,76 TL
  • LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası:

  • Benzin: 48,24 TL
  • Motorin: 47,64 TL
  • LPG: 24,49 TL

Ankara

  • Benzin: 49,08 TL
  • Motorin: 48,64 TL
  • LPG: 24,99 TL

İzmir

  • Benzin: 49,41 TL
  • Motorin: 48,97 TL
  • LPG: 24,94 TL

17 HAZİRAN'DA YENİ ZAM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının 5 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıta yeni zam hazırlığı başladı. Sektör kaynaklarına göre, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine 1,70 TL daha zam yapılması bekleniyor.

VATANDAŞ FİYATLARI TAKİPTE

Zamların ardından vatandaşlar "Benzine ne kadar zam geldi?", "Motorin fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorularla güncel fiyatlara yöneliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesi hâlinde zamların sürebileceği uyarısında bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

Öte yandan Tel Aviv'e yönelik balistik füze saldırılarının ardından İran ordusu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir bildirime kadar tüm gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek" denildi.

AKARYAKIT TİCARETİ TEHDİT ALTINDA

Kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan dar bir geçit olup, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol oynuyor.


Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Brent Petrol, Tel Aviv, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uğur BOZKURT:
    erdoGan'da nasıl geçirecem diye dört gözle bekliyordu zaten fırsat geldi ... 22 11 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    100 tl.dahi olsa araba satışları yine rekor kırar, hep aynı başlık kontak kapatab 1 kişi cikmaz 12 6 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    40 yildir ayni manşet 100tl.de olsa kimse kontak kapatmaz, 11 3 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Gabardan çıkarırız sorun yok dimi troller 4 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    a k p iktidarı da akar yakıtın vergisini düşürsün zam yapmasın ama nerede daha çok sokar acımasız insafsızlar. 3 0 Yanıtla
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