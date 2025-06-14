İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Brent petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken, döviz kurundaki dalgalanmayla birlikte Türkiye'de pompa fiyatları yeniden yükselişe geçti. Akaryakıta gelen zamlar vatandaşı endişelendirirken, yeni artışların da kapıda olduğu bildirildi.
13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam gelirken, 14 Haziran itibarıyla motorin fiyatı da 1,49 TL arttı. Zam sonrası büyük şehirlerde güncel fiyatlar şu şekilde:
Petrol fiyatlarının 5 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte akaryakıta yeni zam hazırlığı başladı. Sektör kaynaklarına göre, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine 1,70 TL daha zam yapılması bekleniyor.
Zamların ardından vatandaşlar "Benzine ne kadar zam geldi?", "Motorin fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorularla güncel fiyatlara yöneliyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesi hâlinde zamların sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Öte yandan Tel Aviv'e yönelik balistik füze saldırılarının ardından İran ordusu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir bildirime kadar tüm gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar hiçbir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek" denildi.
Kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan dar bir geçit olup, bölgedeki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaşmasında hayati bir rol oynuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda - Son Dakika
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