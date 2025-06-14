İsrail, Tebriz\'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, "Yükselen Aslan" adıyla başlattığı operasyonda 200 savaş uçağıyla İran'a yönelik 300 saldırı düzenlendi. İran ise buna karşılık 100'den fazla kamikaze İHA fırlattı. İki ülke arasındaki gerilimin 2'nci gününde Orta Doğu adeta yangın yerine döndü. İsrail'in saldırılarının hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı.

İSRAİL TEBRİZ'E YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, Tebriz'e yeni saldırı başlattı. Patlama seslerinin duyulduğu bölgeden dumanlar yükseldi.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

İSRAİL GENELKURMAYI: TAHRAN YOLU AÇILDI

İran'ın misillemesi sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü. Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.

Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü. İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.

İRAN'IN 2 ÜST DÜZEY KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ

İran basınına göre, İsrail'in başkent Tahran'a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Silahlı Kuvvetleri'nin iki üst düzey komutanı hayatını kaybetti. İran merkezli Press TV bu sabah yayımlanan haberinde, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Mehdi Rabbani ile Hava Savunma Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Gholamreza Mehrabi'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. İki üst düzey komutanın hangi saldırıda öldürüldüğüne ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı ancak İsrail'in gece saatlerinde Tahran merkezini hedef alan saldırılarında öldükleri düşünülüyor.

İSRAİL'DE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 172 KİŞİ YARALANDI

İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

İRAN'DA 78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 329 KİŞİ YARALANDI

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.