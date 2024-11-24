Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler Günü\'nde kabri başında anıldı

Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Öğretmenler Günü'nde Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen programla anıldı.

24.11.2024 17:55
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Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Öğretmenler Günü'nde Torul ilçesi Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen programda Vali Aydın Baruş, protokol üyeleri ve şehit öğretmenin aile bireylerinin kabre gül bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz'ın da katıldığı programda konuşan Vali Baruş, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu büyük milletin birer evladı olarak vefa ve minnet borcumuzu ifa etmek üzere Gümüşhane'mizin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabristanına geldik. Burada Necmettin Yılmaz şehidimiz yatıyor. Şehadetiyle tüm öğretmenlerimize ışık olmuş, yol göstermiş ve millet için fedakarlığın ne anlama geldiğini şehadetiyle göstermiş olan çok kıymetli bir vatan evladının kabrindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı ali olsun, makamı cennet olsun" dedi.

Öğretmenlerin toplumun geleceğine hizmet eden, emekleriyle insan kaynağını inşa eden neferler olduğunu vurgulayan Vali Baruş, "Milletler bağımsızlıklarını ve hür yaşamalarını, maddi ve manevi kalkınmalarını insan kaynağına borçludur. Bu insan kaynağını yetiştiren, inşa eden meslek sahipleri de öğretmenlerdir. Bu anlamda öğretmenlerimizin milletimizin ve ülkemizin geleceğinin inşasındaki rolleri yadsınamaz. Bu mesleği ifa ederken büyük bir fedakarlıkla çalışmak lazım. Milletine hizmet aşkıyla görevini ifa etmek lazım. Necmettin Yılmaz evladımız da bu öğretmenlerimizden birisiydi. 2016 yılında büyük bir aşkla ve şevkle milletine hizmet etmek için mesleğine atılmış. 2016 senesinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çiftçibaşı köyüne sınıf öğretmeni olarak atanmıştı. ve büyük bir azimle çalışıyordu. 2017 yılında memleketi olan Gümüşhane'ye dönerken Tunceli Pülümür'de bölücü terör örgütüne mensup teröristlerce yolu kesilerek şehit edildi. ve o günden bugüne öğretmenlik mesleğinin, eğitim camiamızın bir simgesi oldu" diye konuştu.

"Biz Necmettin evladımız gibi şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bugünlere geldik" ifadelerini kullanan Vali Baruş, "Ülkemizin geleceği de onların gösterdiği şehadet yolunda, fedakarlık yolunda inşa ediliyor. Bugün bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan ve üzerimizde her birinin hakkı yadsınamaz olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha tebrik ediyoruz. Necmettin Yılmaz şehidimiz nezdinde tüm şehadete eren öğretmenlerimizin minnet ve şükranına yad ediyoruz. ve başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiasına hizmet etmiş, bu uğurda ömürlerini tüketmiş, Allah'ın rahmetine ulaşmış tüm öğretmenlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onların gösterdiği yol bize rehber olacaktır. Bu rehberlik sayesinde de yeni yetişen öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğini inşa etmek üzere memleketimizin dört bir köşesinde hiçbir şeyden çekinmeden, hiçbir tehdide boyun eğmeden aşkla ve şevkle hizmet etmeye devam edecektir. Şehidimizi bir kez daha anarken yanımızda bulunan ailesinin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz" dedi.

Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz, "Necmettin Yılmaz, vatanına devletine bağlı bir öğretmendi. Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışıyordu. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından Tunceli- Erzincan karayolu Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 24 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı - Son Dakika


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