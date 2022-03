Şehit olmasaydı bugün teskere alıp gelecekti - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Tarık Tarcan'ın baba ocağında matem yaşanıyor. Baba Hilmi Tarcan, "Oğlum şehit olmasaydı bugün teskere alıp gelecekti" derken, anne Günay Tarcan, "Teskere aldıktan sonra çok planlar yapmıştık, ama nasip olmadı" diye gözyaşı döktü.

Cizre ilçesi yakınlarında bulunan 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na teröristler tarafından yapılan havan topu saldırısında şehit düşen Tarık Tarcan, şehadete yürümeseydi bu günlerde teskeresini alıp Eskişehir'e dönmüş olacaktı. Acılı şehit ailesinde, aylardır bekledikleri teskere gününde şehadet dolayısıyla büyük yas var. Gözü yaşlı şehit annesinin elinden Kur'an-ı Kerim eksik olmazken, duygu dolu anlarla gördüğü rüyayı anlattı. Gururlu, ama buruk olduklarını belirten şehit babası Hilmi Tarcan da "Bugün bizim bayramımız olacaktı, ama matem var evimizde" diyerek yürekleri dağladı.

"Hiç gelmeyeceğini düşündüğüm zaman ciğerim yanıyor"

Şehit Tarık Tarcan'ın annesi Günay Tarcan, gözyaşları içinde oğluyla olan konuşmalarını anlattı. Oğlunu rüyasında gördüğünü, bunun bile mutlu ettiğini belirten şehit annesi, "Ciğerimdeki ateş hiç sönmüyor" dedi. Oğluyla arkadaş gibi olduklarını, terhis olunca yapacakları her şeyi konuştuklarını belirten acılı anne, "Oğlum gelmiş olsaydı çok büyük emelleri vardı. Birlikte çok şey yapacaktık. Önce Ankara'da Anıtkabir'e gidecektik. Anıtkabir'i çok severdi. Her gittiğimizde götürürdüm. İndiğimde 'Beni Ankara'da dolaştır, sonra evimize gelelim' dedi. Pislendiğini söyledi, geldiğinde hamama gidecekti. Çibörek yapmamı istedi. "Senin makarna yapmanı bile özledim anne" dedi. Odasını, her yeri özlediğini söyledi. "Kilo verdim ama sen bana 10 günde geri aldırırsın o kiloyu anne" dedi. Günlerim oğlumu düşünerek geçiyor. Şehitliğe gidiyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Yatıp kalkıp oğlumu düşünüyorum. Oğlumu rüyamda gördüm ama kendisini görmek gibi olmuyor. Rüyamda gördüğüm için sevindim ama gelseydi daha iyi olacaktı. Benim tek çocuğumdu. Tek yavrumdu, oğluşumdu o benim. Rüyamda karşıma dikildi, oğlum diyerek fırladım. Bana hiç cevap vermedi. Bana bu da yetti, oğlumu gördüm. Kıyafetleriyle karşımda dikilirken gördüğüm için çok memnun oldum. Şehit olması çok büyük bir gurur ama öldüğünü ve hiç gelmeyeceğini düşündüğüm zaman ciğerim yanıyor. O yangını hiçbir şey söndürmüyor. Toprak altında olduğunu düşündüğüm zaman hiçbir şey söndürmüyor o yangını" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim bayramımız olacaktı"

Oğullarının askerden dönüşünü bekleyen Tarcan ailesinin evinde büyük yas var. Teskere gününden dolayı bayram havasında hazırlıkların ve planların yapıldığı evde, şimdi büyük bir yas hakim. Şehidin acılı babası Hilmi Tarcan, evlerindeki acıyı şu sözlerle ifade etti:

"Oğlumuz bugün gelecekti. Bugün bizim bayramımız olacaktı fakat bugün bayram yok bize. Matem var evimizde. Vatana bir şehit verdik, bu büyük bir gurur. Bütün planlarımızı yapmıştık. Şu sıralar oğlumuzu Ankara'dan almış evimize dönüyorduk. Şehadete ererek bize bir gurur yaşattı, ama bizim gururumuz buruk kaldı. Parası olan yapıyor, parası olmayan yapamıyor değil. İmkanımız da vardı ama benim oğlum vatanı için gitti. Vatan beklemeye, namus ve şeref borcumu ödemeye gideceğim diyerek gitti. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Devlet erkanı bunları dikkate alsın. Oğlum askere gideceği zaman gidememe korkusuyla 2-3 gün ağladı. Covid çıkıp askere gidemeyeceğinden korktu." - ESKİŞEHİR