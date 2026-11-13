Şehit Orhun Pınar’ın babaevine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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Şehit Orhun Pınar’ın babaevine Türk bayrağı asıldı

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Şehit Orhun Pınar’ın babaevine Türk bayrağı asıldı
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Şehit Orhun Pınar’ın babaevine Türk bayrağı asıldı
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Malatya’da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar’ın Ankara’daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Malatya'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Ankara'daki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde S-70 tipi askeri helikopter dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit Pınar'ın babaevinin bulunduğu sokak da Türk bayraklarıyla donatılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Pınar'ın yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA
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