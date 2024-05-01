Kazada şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy dualarla uğurlandı

Kazada şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy dualarla uğurlandı

Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kazanın ardından 2 yıldır tedavi gördüğü Ankara'da şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

01.05.2024 16:02  Güncelleme: 16:08
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Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kazanın ardından 2 yıldır tedavi gördüğü Ankara'da şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

27 Eylül 2022 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucu yaralanarak Ankara GATA Hastanesi'ne kaldırılan ve 2 yıldır tedavi gören Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy (24), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Gürsoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinin Kadı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Gürsoy için Kütahya Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından helallik istendi. Cenaze namazının ardından şehit, askeri törenle gözyaşları arasında Balıköy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Mehmet Yazkan, siyasi parti ilçe başkanları, şehit ve gazi dernekleri, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazada şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy dualarla uğurlandı - Son Dakika


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