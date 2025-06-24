Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı - Son Dakika
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı\'nın kara safhası tamamlandı
24.06.2025 15:00
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının kara safhası başarıyla tamamlandı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının kara safhası başarıyla tamamlandı.

Doğu Akdeniz'de KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde, Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sularda icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası Girne'nin 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi. Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında gerçekleştirilen brifing ile başladı. Brifingde konuşan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini bildirdi. Ardından tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından anı objesi takdim edildi.

Tatbikat senaryosu başarıyla icra edildi

Tatbikatın senaryosu kapsamında yapılan kara safhasında, İzmir Adnan Menderes-Lefkoşa Ercan Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren bir uçağın tehlike sinyali vermesi sonrası arama-kurtarma harekatı canlandırıldı. Yine senaryo gereği tehlike sinyali veren uçak için yer tespit çalışmaları başlatıldı. Düşen uçak İnsansız Hava Araçları, helikopter ve uçaklar vasıtasıyla tespit edildi ve bölgeye arama kurtarma eğitimi alan personel intikal etti. Kurtarma ekipleri "fast drop" olarak tabir edilen hızlı iniş yöntemiyle helikopterden inerek ağır yaralıları bölgeden tahliye etti. Bölgedeki güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sırasında, itfaiye ekipleri uçakta çıkan yangına müdahale etti; sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk etti. Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 42 milli gözlemci takip etti.

Kara ve deniz olmak üzere iki safha ve üç senaryo halinde yapılan tatbikata, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC unsurları ile sivil kurum ve kuruluşları görev alırken 3 Azerbaycan, 2 Cibuti, 1 Gambiya ve 2 Barış Gücü Temsilcisi gözlemci olarak katılıyor.

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli, tatbikatın başarılı olduğunu belirterek gurur duyduğunu ifade etti.

Tatbikatın sona ermesiyle beraber açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nın kritik bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda hepimizin de bildiği gibi İsrail- Gazze Savaşı, şimdi İsrail- İran ve her türlü risklerin olduğu bir bölgede biz her zaman olduğu gibi yine hazırlıklı olmak durumundayız. Her türlü afete karşı; bu sel baskın olabilir, yangın olabilir, başka türlü olaylar olabilir ama netice itibarıyla burada yıllardır tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle burada bulunan Kıbrıs-Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın da desteğiyle bizlerin gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerek Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, gerek orman yangınlarında Orman Dairesi personeli, itfaiyemiz çeşitli kurum ve kuruluşlarımız hepsi bir koordinasyon içerisinde her türlü doğal afete karşı hazırlıklı olmak durumunda ve kendilerini geliştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

"Her yıl bu tatbikatlara geliyoruz ve farklı aletlerin, farklı teknolojik, her türlü cihazın da alınmakta olduğunu dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kendi kurum ve kuruluşlarıyla elbette Ana Vatan Türkiye'nin de desteğiyle ve onun kurum ve kuruluşları; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Kıbrıs-Türk Barış Komutanlığı'nın da desteğiyle burada geçmişe göre çok daha hazırlıklı, çok daha donanımlı ve tabii ki eğitilmiş askerlerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, itfaiyecilerimiz her türlüsüyle eğitilmiş insanlarımız, her türlü olaya karşı insanlarımızı korumak, kurtarmak ve her türlü afete karşı hazırlıklı olma noktasında sürekli olarak kurum ve kuruluşlar bu konularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yakışır bir şekilde devletimizin hem itibarı hem halkımızın devletimize güven duyması bakımından bu hazırlıklarını her zaman sürdürmekle ve kendilerini geliştirmekteler." - GİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2025 Tatbikatı'nın kara safhası tamamlandı - Son Dakika

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