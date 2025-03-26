Şehit Üsteğmen İsmail Moray, Edremit\'te dualarla anıldı

Muş'un Malazgirt kırsalında 25 Mart 1994'te terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kıdemli Üsteğmen İsmail Moray, şehadetinin 31. yıl dönümünde Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen iftar programıyla anıldı.

Güre Jandarma Karakol Komutanlığında gerçekleştirilen iftar programına şehidin annesi Necla Moray ve kardeşi Murat Moray'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir ve Güre Jandarma Karakol Komutanlığı personeli katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Ahmet Odabaş, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit Moray ve tüm şehitler için dualar edildi. - BALIKESİR