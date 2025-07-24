Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne\'de son yolculuğuna uğurlandı
24.07.2025 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

2. Ordu Komutanlığı'nda görevli Hava Savunma Üsteğmeni Tuğrul Özsu, Malatya- Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Şehit haberi Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesindeki baba ocağına ulaşınca aile yasa boğuldu.

Acı haberin ardından Küplü beldesi Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin ailesi taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Şehidin babası Tacettin Özsu, annesi, kız kardeşleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun naaşı, ikindi namazının ardından babaevinde helallik alındı.

Daha sonra şehidin cenazesi, Küplü Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından düzenlenen askeri tören ile yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Küplü Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Malatya, edirne, Yerel, Küplü, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Enis Destan’ın yeni durağı İngiltere İşte o takım Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada
Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
08:39
Beyoğlu’nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Beyoğlu'nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 19:31:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Üsteğmen Tuğrul Özsu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.