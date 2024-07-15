15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Şehitlik Ziyareti - Son Dakika
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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Şehitlik Ziyareti

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü\'nde Şehitlik Ziyareti

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Adıyaman'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Vali, Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı, Üniversite Rektörü, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek dualar etti. Ziyaretin ardından mevlit programı düzenlendi ve vatandaşlara pilav ikramı yapıldı. Konuşmalarda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyduğu vurgulandı.

15.07.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, milletvekilleri, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda kişi şehitliği ziyaret etti.

Müftülük görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından ise dua okundu. Şehitlik ziyaretinde davetliler şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlit programına katıldı. Burada şehitler için düzenlenen mevlit programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okunan mevlit programı sonrası vatandaşlara pilav ikramı yapıldı.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Şunu da gördü herkes, tüm dünyaya örnek teşkil etti. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu, içerden ve dışardan yönelen tehditlere karşı nasıl bir ve beraber hareket ettiğini, birliktelikle birlikte nasıl bu tehditlerin bu tehlikeleri bertaraf ettiğini bütün bir dünyaya büyük bir örnek olarak gösterdi bu aziz millet, gerçekten. Dünyaya örnek teşkil etti gerçekten. Darbelerin yapılamayacağını artık sadece demokrasiyle, seçimle, sandıkla ancak yönetimlerin el değiştirebileceğini herkese gösterdi. Bu örnekle birlikte işte Güney Amerika'da, Afrika'da zaman zaman darbeler oluyor. Artık darbeler tarihe karışacak çünkü artık bir darbe girişimi esnasında bütün dünya şunu gördük ki bu ülkenin insanları, halkı, milleti bir araya geldiğinde, birlikte hareket ettiğinde ne top, ne tüfek sindiremiyor onları" dedi.

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise konuşmasında, "Bu kadar yüksek bir saldırıya karşı son teknolojik araçların, uçakların, tankların işgal hareketine karşı milletimizin selalarla, ezanlarla, tekbirlerle kendi iradesine sahip çıkmış olması son derece kıymetli" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

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