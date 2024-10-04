Selçuk Bayraktar Ege Üniversitesi Standını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar Ege Üniversitesi Standını Ziyaret Etti

Selçuk Bayraktar Ege Üniversitesi Standını Ziyaret Etti

TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesi'nin standını ziyaret ederek projeleri inceledi.

04.10.2024 11:57
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki standını ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Ege Üniversitesinin (EÜ) paydaş olarak yer aldığı, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde de Ege Üniversitesinin standı havacılık ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı oldu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki standını ziyaret etti. Ege Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdikleri projeleri inceleyen Bayraktar, Egeli gençlerle sohbet ederek, başarılar diledi. Ege Üniversitesi standını Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri de ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Adana'da kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde; tam akredite, öğrenci odaklı, öncü araştırma üniversitemizin standı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Festivalin ikinci günü üniversitemiz standında TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı ağırladık. Proje takımlarımızda yer alan akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle projeleri değerlendiren Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırlanan projelerimize büyük ilgi gösterdi. Yurt içinden ve dışından, 7'den 70'e herkesin teknolojiyle buluşmasına imkanı sunan TEKNOFEST'e katkılarından dolayı Sayın Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum. Festivalde, proje takımlarımızın geliştirdiği yapay zeka, otonom sistemler, savunma teknolojilerine yönelik projeler havacılık ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı olması bizlerde ayrı bir motivasyon oluşturdu" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Bayraktar Ege Üniversitesi Standını Ziyaret Etti - Son Dakika

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